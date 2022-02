Condenaron a Margarit por la tragedia de Pocito: ¿qué dijo en el juicio?

Condenaron a Margarit. El hombre que provocó una tragedia donde murieron dos jóvenes en pocito recibió su condena condicional este jueves al medio día. En el juicio le habló a la familia de las víctimas.

Tomás Margarit fue condenado este jueves al mediodía por ser responsable del siniestro trágico que provocó la muerte de Valentín Fernández y de Lautaro Lobos, los jóvenes que volvían de un cumpleaños en octubre del 2021. Sin embargo, la pena que recibió no implica cumplimiento efectivo en la cárcel, por lo que zafó de ir al Penal.

Margarit estaba imputado por homicidio culposo doblemente agravado por el número de víctimas y por actitud temeraria, en ese marco, se lo condenó a 3 años de prisión preventiva y 7 años de inhabilitación para conducir.

Como la pena no es mayor a 3 años, el joven que provocó la tragedia no irá al Servicio Penitenciario.

“Buen día a la familia Lobos. Quería decir que no hubo un solo momento en que no haya llorado, en que no se me hayan llenado los ojos de lágrimas, en que no me arrepienta de los que paso y del hecho en si. Jamás en mi vida voy a salir a la calle con la intención de hacer daño ni de hacerle mal alguien. No soy esa clase de persona y no he sido criado de esa manera. Tengo una familia de muy buenos valores. Muchas veces se puede malinterpretar lo que uno dice. Entiendo su dolor, también es el mío. Quería pedirles disculpas por lo que pasó estoy acá para decirles que voy a estar a disposición de su familia para todo lo que necesiten y todo lo que haga falta”.

En la previa al juicio, la familia de las víctimas se reunieron en las inmediaciones de Tribunales para exigir justicia. La marcha se convocó por las redes sociales e incluyó escraches a Margarit.