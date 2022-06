Condenan a Caballero Vidal por no investigar crímenes de la dictadura

El exmagistrado fue inhabilitado por dos años. Los fundamentos de la decisión del Tribunal Oral, se conocerán dentro de diez días.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a dos años de inhabilitación al exjuez provincial Juan Carlos Caballero Vidal por no promover acción penal en perjuicio de dos víctimas durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra provincia.

El exmagistrado, quien se asumió como ministro de la Corte de Justicia local en 1996, fue acusado de no motivar las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, quien fue torturado en el Penal de Chimbas, ambos casos ocurridos en 1977. Además, se le fijó al exmagistrado el pago de costas del proceso.

En el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Francisco Maldonado. De acuerdo a lo que comunicó el Tribunal -compuesto por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y María Carolina Pereira-, los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de diez días hábiles.

El juicio contra el exjuez provincial, había comenzado en febrero pasado. En principio, Caballero Vidal había sido procesado como miembro de una asociación ilícita y por participación necesaria en los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, junto con no promover la investigación ante el secuestro de Cevinelli y la muerte de Carvajal.

Sin embargo, tras una apelación de su defensa, la Cámara Federal de Mendoza dictó la falta de mérito en los delitos más graves y sólo dejó en pie no haber impulsado las acciones penales en perjuicio de sendas víctimas.

En la primera audiencia, que tuvo lugar en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan y se transmitió por YouTube, uno de los testigos de la querella dijo que durante los años de dictadura militar, el acusado archivó las denuncias y desoyó los recursos y pedidos de la familia de Cevinelli y Carvajal para dar con el paradero de ambos.

“En mi caso es muy clara la intervención del juez. Fue una acción de clara violación de los deberes de funcionario público porque primero recibió el habeas corpus presentada en la provincia y no le dio trámite, ocultando la realidad de mi secuestro”, comentó Cevinelli a la prensa.

Una vez que fue liberado, contó que su abogado defensor fue a ver a Caballero Vidal por una causa que investigaba el robo de materiales personales cuando lo secuestraron.

“El juez le dijo que se olvidara de todo esto y lo amenazó poniendo una pistola 9 milímetros sobre el escritorio”.

“Estas eran las personas que impartían justicia y que en muchos casos deben andar por ahí varios de estos jueces que fueron cómplices de la antidemocracia, de la persecución de las oposiciones políticas”, agregó.

Maldonado apuntó al aparato de inteligencia del D2 de la policía

El fiscal Francisco Maldonado había destacado que durante el proceso quedó demostrado que tanto Cevinelli como Carvajal fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y que estos crímenes estaban constituidos no solo por el secuestro y las torturas que ambos padecieron, sino también por las conductas que permitieron que sucedieran.

En ese sentido, que Caballero Vidal “no investigara las conductas denunciadas y de las de resultaron víctimas tanto Cevinelli como Carvajal se erige en una conducta ilícita que se entroncó dentro del ataque sistemático desplegado desde el terrorismo de Estado, formando parte del mismo”, sostuvo el representante del MPF.

Maldonado destacó que ambas víctimas fueron escogidas en “función de la siniestra labor del aparato de inteligencia desplegado desde la represión ilegal estatal” ejecutada por el Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la provincia de San Juan. “No solo las víctimas no fueron escogidas al azar, sino que los delitos que se reprochan a Caballero Vidal en este juicio se enmarcaron dentro de ese plan sistemático, que tenía el objetivo común de acometer contra las víctimas por razones políticas o ideológicas, y luego procurar la impunidad de sus autores”, marcó en el alegato el fiscal.

Los casos que lo llevaron a juicio

El caso tuvo origen en el segundo megajuicio celebrado en la provincia, donde dos abogados acusaron a Caballero Vidal de negarse a investigar la muerte de Ángel Carbajal y el secuestro y las torturas que la precedieron. Uno de los testigos, Pedro Bayugar, relató que en 1977 se entrevistó con el -en ese momento- magistrado, cuando era juez de primera instancia. En su condición de abogado de la familia de Civenelli (foto), el abogado se apersonó en el juzgado para informarle a Caballero Vidal que su defendido había aparecido con vida, y que quería denunciar el robo de una motocicleta y otros elementos de valor que habían desaparecido al momento del secuestro de Civenelli. Según Bayugar, el juez manifestó estar al tanto de que iba a ser liberado, y luego puso sobre el escritorio una pistola 9 milímetros para instar al abogado y a la familia de “olvidarse de todo lo sucedido”.

El segundo hecho por el que Caballero Vidal llegó a juicio está relacionado con la muerte del militante Alberto Carvajal, que fue asesinado luego de sufrir torturas en el interior del penal de Chimbas. De acuerdo a la acusación, el ex juez ordenó realizar la autopsia del cuerpo sin profundizar la investigación en los motivos de muerte, para que el hecho aparentara un suicidio. Según el abogado Carlos Bula, Caballero Vidal manifestó que ordenó la realización de la autopsia por pedido del entonces jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, aunque no prosiguió con la investigación referida a su muerte, cuando, sin embargo, en la autopsia aparecían diversos indicios de que el fallecimiento había sido causado por terceros.