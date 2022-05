Con una reunión con Emmanuel Macrón finalizó la Gira por Europa

En el cierre de la gira europea, el presidente Alberto Fernández se reunió ayer con su par de Francia, Emmanuel Macron, con la guerra en Ucrania en el centro del encuentro.



Durante la declaración conjunta que brindaron en el Palacio del Elíseo, Fernández calificó a Macron como “un líder de Europa que podrá “recoger la preocupación” de América Latina y el Caribe respecto del conflicto bélico en Ucrania.

“Para mí es una gran alegría volver a estar aquí. Hemos realizado una gira muy breve para llevar a Europa la preocupación que tenemos en Latinoamérica sobre Ucrania”, enfatizó el jefe de Estado.

En esa línea, planteó que las consecuencias del conflicto bélico generó “en todo el mundo”, y agregó: “No podemos seguir poniendo en riesgo al mundo después de la pandemia”.

“Es sabido el cariño personal por el presidente Macron”, puntualizó Fernández, y completó: “Venimos a ponernos a disposición para ver en qué podemos ayudar para que el mundo recupere la paz”.

En ese sentido, afirmó que “el mundo necesita más alimentos no más misiles”, y subrayó: “El mundo no soporta más muertes, la paz es urgente”.

“Francia y Argentina tienen una historia muy larga, hay enormes lazos culturales. Celebramos su éxito electoral en Francia, trajo mucha tranquilidad al mundo”, manifestó Fernández.

“Estamos convencidos de hacer un mundo más igualitario, un modelo económico que integre no que desplace”.

“Somos un país que respeta y promueve el multilateralismo.

En ese marco, aprovechó la oportunidad para invitar al líder europeo a visitar la Argentina: “Esta es mi segunda o tercera visita. Espero que pronto esté en Buenos Aires para poder retribuir tanto afecto”.

El jefe de Estado francés destacó el “apoyo de la Argentina en los fueros internacionales”, y habló de “una importante crisis alimentaria” producto de la guerra en Ucrania.

“Muchas gracias por estar aquí de nuevo en París, es muy grato verlo. Es un amigo. En un momento tan tormentoso de la guerra me es grato recibirlo de nuevo”, enfatizó Macron al iniciar la declaración conjunta.

Asimismo, ratificó la “amistad” entre Francia y Argentina, quienes comparten la posición de la “defensa de derechos humanos y la democracia”.