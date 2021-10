Con toda la «Furia» llegan Tato Broda y Naty de los Santos a SJ

El show será el jueves 4 de noviembre a las 21.30 en Black Beer.

Luego de presentarse por toda Argentina, Latinoamérica y España, y después de hacer 50 shows diferentes por streaming durante la cuarentena: llega Furia al escenario de San Juan con una nueva propuesta: Stand up, improvisación, humor negro, y un montón de delirio con el objetivo de que todos nos saquemos la furia riendo.

En este show el público juega un papel fundamental: antes de comenzar, la gente anota -de forma anónima- qué le da FURIA, en unos papelitos especialmente diseñados, que después serán leídos por Tato y Nati al final del espectáculo, e improvisarán chistes. Así tanto comediante como público, nos sacamos las ganas de matar gente.

Los protagonistas

Tato Broda es humorista, publicista y dramaturgo. Hace stand up desde el año 2010, recorriendo Argentina y España. Escribe columnas de humor en Diario Perfil y participó en numerosos programas de televisión y radio.

Por su parte, Natalia de los Santos es actriz y comediante, es una de las pioneras del stand up femenino en nuestro país. Dedica su vida a la comedia, siendo docente y subiéndose a todos los escenarios posibles, desde hace 20 años. Recorrió varios países con su humor y estrenó su unipersonal “No me digas señora”.

Tato Broda

