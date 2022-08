Con seis partidos arranca la fecha 8

En la tarde de hoy, desde las 16.00, se pone en marcha una nueva fecha del Torneo de Verano de Primera A del fútbol sanjuanino.

En el Barrio Cabot, Árbol Verde recibe a Atlético de la Juventud Alianza.

En cancha de Desamparados, Trinidad enfrenta a San Lorenzo. En Del Bono, el local choca con Desamparados.

Por su parte, en La Rinconada, Atenas juega con Marquesado. En el oeste provincial, Juv. Zondina recibe a San Martín.

Y en el este, 9 de Julio es anfitrión de Unión.

El jueves completan, Carpintería vs. Aberastain, Rivadavia vs. Peñarol, Sarmiento vs. Juventud Unida y Colón Junior vs. Villa Obrera.

Además, quedó programada la fecha 9:

Domingo 4

Árbol Verde vs. Unión

San Martin vs. 9 de Julio

Juv. Unida vs. Zondina

Marquesado vs. Sarmiento

Aberastain vs. Rivadavia

Villa Obrera vs. Carpintería

San Lorenzo vs. Colón Junior

Alianza vs. Trinidad

Lunes 5

Desamparados vs. Atenas

Peñarol vs. Del Bono