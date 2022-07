Con los ojos puestos en Villa Krause

El inicio del Torneo de Verano en la provincia fue hoy con dos partidos, pero toda la atención está puesta en el partido que deben jugar en Villa Krause mañana Unión y Colón a las 16.00.



Por orden de la Liga Sanjuanina y su Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina dictaminó que por seis partidos el Azul juegue sin público por los incidentes que generaron un centenar de hinchas en la final con Aberastain.

Ante esta situación los “verdaderos hinchas Azules” se convocaron para mañana en las afueras del estadio.

Se colocará una urna en la cual se depositara el monto de la entrada para que le llegue a los jugadores y desde las calles contiguas al estadio alentarán al equipo mientras se desarrolle el juego frente a Colón.

Ellos mismos se han encargado en las redes sociales de invitar a alentar y de no generar ningún problema, aunque no se descartan cánticos en contra del presidente de la Liga Juan Valiente, el apuntado por los simpatizantes como el instigador de la dura sanción.

ADELANTOS

En lo estrictamente deportivo ayer empezó con el empate entre Marquesado y San Lorenzo 3 a 3. Los goles para el ullunero fueron marcados por uno de los refuerzos: Michel García, Héctor Pérez y Hernán Muñoz.

Para los del Far West anotaron el interminable Fino Julio Balmaceda por duplicado y Agustín Torres

En tanto que en el otro partido de la jornada sabatina Zondina igualó con Rivadavia 1 a 1. Adrián González marcó para el de la Villa Basilio Nievas y Franco Tapia para el conjunto de La Bebida.

Mañana domingo jugarán adempas de Unión y Colón sin público en el 12 de octubre y el arbitraje de Marcerlo Cruz, los siguientes encuentros:

Atenas vs. Árbol Verde – F. Quiroga

Sarmiento vs. Del Bono M. Gómez

9 de Julio vs. Carpintería R. Riveros

Juv. Unida vs. Alianza – D. Martínez