Con la UNSJ se auditarán a 20 mil beneficiarios de Potenciar Trabajo en SJ

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta remarcó que los programas estarán sujetos a controles. Quien no cumpla se le quitará el plan social. Firmaron un convenio con la UNSJ para el relevamiento.

Este martes, en la sala Cruce de los Andes se llevó a cabo una jornada de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación donde se presentó el programa Potenciar Trabajo a Sindicatos y Cámaras que tomen a beneficiarios de este programa. De acuerdo a lo que explicó el ministro nacional, Juan Zabaleta, en el país habrá un cupo de 1.3 millones de beneficiarios que recibirán la mitad de un salario mínimo vital y móvil durante un año y el resto lo tiene que poner la contraparte empresaria.

El ministro Zabaleta acompañado por integrantes de su gabinete junto al gobernador Uñac y al Ministro Fabián Aballay contó que “los planes estarán sujetos a auditorías constantes para que cumplan con el objetivo con el que se desarrollaron”. A su vez resaltó el hecho de que “se firmarán acuerdos con las Universidades, como la de Buenos Aires o la de San Juan quienes estarán a cargo del control y las fiscalizaciones”. Por ello se mostró muy conforme con la mesa que se generó en San Juan donde estaban presentes sindicalistas y referentes de las cámaras empresarias.

Los operativos de relevamiento comenzarán en unas dos semanas. Estiman en 3 a 4 meses tener los resultados.

En ese sentido el ministro remarcó los beneficios que tiene el programa porque en un año no tendrán que pagar las cargas patronales y luego de ello, el beneficiario tendrá la oportunidad de ingresar al empleo formal.

Como el programa apunta a “la formación y al empleo, si no trabaja o estudia, se le dará de baja al plan”, afirmó Zabaleta.

También resaltó que “en la jornada se entregaron certificados de oficios, como soldadores, construcción en seco, albañilería, entre otros y en función de esa capacitación las personas tendrán la oportunidad de ingresar al empleo formal”, dijo Zabaleta.

Por su parte, el gobernador Uñac remarcó que “Uñac manifestó que “estoy seguro que los empresarios y los sindicatos ven con absoluta normalidad las auditorías. En definitiva cada uno de nosotros está sujeta a ellas. Cuando no cumplimos debemos ser sometidos al respectivo proceso. Me parece que estas auditorías son una muy buena señal para todos los sectores que intervienen.”

Por la tarde, en el rectorado de la UNSJ se firmó un convenio para que los alumnos capacitados de dicha institución sean los encargados del relevamiento.

CONVENIOS ENTRE SJ Y NACIÓN POR MÁS DE $40 MILLONES

La Nación asistirá con más de 40 millones de pesos a la provincia. Con tal motivo, en la mañana de ayer, el Gobierno de San Juan y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, firmaron una serie de convenios destinados al mejoramiento de las condiciones de distintos programas sociales desarrollados en la provincia.

Los acuerdos firmados contemplan la construcción de nueve playones multideportivos en la provincia, el fortalecimiento de comedores y merenderos, por una suma de $36.000.000. También se firmó otro convenio entre el Ministerio Social de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ que tiene como objetivo analizar los objetos de apropiación de los programas Mejor Barrio y bancos de maquinarias, herramientas y materiales por un monto de $4.439.500.

El gobernador Sergio Uñac agradeció la visita de Juan Zabaleta y destacó que “la Argentina federal no solo se declama sino que se construye minuto a minuto y eso es lo que está haciendo el ministro en la provincia”.

“Argentina necesita un mejor presente y la planificación de un futuro. Quienes tenemos responsabilidades públicas no lo podemos delegar, lo tenemos que construir con cada argentino y sanjuanino, por eso el agradecimiento profundo con cada uno de ustedes. A San Juan lo construimos entre todos”, agregó el mandatario provincial.

Por su parte el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, sostuvo que “vamos a transformar los planes sociales en trabajo y llegaremos a los empresarios para que este programa sea, por un año, parte del salario del empleado de cada sector. Muchos de ustedes son parte de la economía popular en sectores de la construcción, textiles, reciclado, alimentos y otros, lo que seguiremos sosteniendo”.

“Hay que sostener, contener y acompañar a los que menos tienen. Con fe, esperanza, compromiso y con más corazón que cabeza, tomar las decisiones que debemos tomar”, añadió.

Finalmente el ministro Fabián Aballay agradeció la visita del funcionario nacional y destacó “el compromiso social de todas aquellas personas anónimas que trabajan en el territorio entendiendo que son una herramienta para llevar soluciones a los sectores más vulnerables de la provincia”.

“Firmamos una carta intención entre UNSJ y Gobierno para vincular a personal de la Facultad de Ciencias Sociales para la capacitación y colaboración en el relevamiento de los planes sociales”.

Cristian Morales, subsecretario de Abordaje Territorial

“Los convenios son de asistencia financiera para distintas acciones, para seguir fortaleciendo la estructura social y la atención primaria que tenemos en la calle, como los merenderos”.

Fabián Aballay, ministro de Desarrollo Social

”Estamos recibiendo recursos para fortalecer el trabajo que realizan las madres y las vecinas en los merenderos, para comprar más equipamiento y generar un servicio mejor”.

Ricardo Palacio, Unión Industrial de San Juan

“Estas herramientas son fundamentales. No es solo una herramienta financiera sino que también va orientada a la capacitación y la educación y a generar trabajo formal “.

Daniel Carcamo, CASEMI

“Este gesto de intentar transformar planes en trabajo genuino es muy bueno. Veremos como se desarrolla y cuales son los requisitos y que pasa luego de que se cumpla el año del programa”.