Hoy a las 20 la Selección argentina visita a las 20 al conjunto del Toto Berizzo, un rival que siempre le difícil para el conjunto de Scaloni. Si hoy pierde Brasil, puede descontarle puntos y quedar a 3 del líder.

La Selección argentina buscará hoy a partir de las 20 quedarse con una victoria que le permita acercarse al líder Brasil cuando visite a Paraguay en un partido correspondiente a la undécima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste suma 18 puntos y es escolta del líder Brasil (24), aunque sus “rivales” a mirar son los que ocupan el quinto y sexto puesto que serían los límites para llegar al Mundial directo o repechaje, respectivamente: Argentina le saca cinco puntos a Colombia y siete a su próximo rival, Paraguay.

La Selección viene de golear como local a Bolivia por 3 a 0 y, si bien el entrenador Scaloni no informó cuál será el conjunto que visitará a Paraguay se estima que haría algunos retoques en relación a los once que empezaron jugando el partido anterior.

El arquero Emiliano Martínez regresará al once titular en lugar de Juan Musso, mientras que Gonzalo Montiel le ganaría la pulseada a Nahuel Molina Lucero para quedarse con el puesto del lateral por la derecha.

También volverá al elenco inicial Cristian Romero en lugar de Pezzella, mientras que Marcos Acuña, quien tuvo alguna complicación física en las últimas semanas, el sábado jugó los 90 minutos el Sevilla por lo que sería de la partida desde el arranque.

En el mediocampo, Giovani Lo Celso ingresaría por Papu Gómez, mientras que los que seguirán en el conjunto titular son Messi, Lautaro y Ángel Di María.

Argentina visita a Paraguay con la punta en la mira.