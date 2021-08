Con la obligación de ganar en Floresta

San Martín no puede dejar escapar más puntos si desea pelear por algún ascenso. Desde las 15.30 visita a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por la fecha 21 del torneo. Ramiro López será el árbitro.

No hay tiempo para más. Si bien quedan muchas fechas, es tiempo de sumar de a tres para dejar de perder terreno.

El Verdinegro tiene que empezar a ganar para levantar en la tabla.

Por la fecha 21 delcertamen, visita a All Boys desde las 15.30, buscando dejar atrás laderrota del fin de semana pasado ante Brown de Adrogué por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro del grupo B es Ramiro López.

Para colmo, San Martín tiene dos bajas importantes de último momento. El capitán Francisco Álvarez y Matías Giménez dieron positivos de coronavirus y no viajaron a Buenos Aires.

Luigi Villalba pierde a dos figuras claves en el primer equipo.

En la fecha pasada, All Boys igualó 0-0 frente a Ferro, y también necesita ganar.