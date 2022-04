Con el rock en las letras. El libro “Historia del Rock en San Juan” se presentará mañana, de 19 a 23 hs, en el Chalet Cantoni y estará disponible en la Feria Internacional del Libro en Bs. As.

El libro “Historia del rock en SJ” fue lanzado el pasado 4 de marzo, el día del cumpleaños de su autor, Juan Rivero, con gran interés, al punto que se agotaron rápidamente los primeros ejemplares que salieron a la venta. Además tuvo muy buena repercusión fuera de la provincia (en Buenos Aires, Salta, Córdoba, inclusive en personas de España, Francia, Italia y Estados Unidos).

En ese sentido, el libro se presentará el mañana, de 19 a 23 hs, en el Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia).

La obra también estará disponible desde 28 de abril al 16 de mayo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.

“Luego habrá varias presentaciones en diferentes lugares: en el Anfiteatro del Auditorio, el Cine Teatro Municipal, Mamadera Bar y seguramente saldrán varios eventos para seguir mostrando el libro por toda la provincia y otras”, destaca su autor.

“Debido a la repercusión, tenemos la idea de reeditar el libro en un futuro para sumarle más páginas para que siga creciendo la cultura del rock en la provincia”, agrega Rivero.

Un proyecto con historia

El proyecto del primer libro del rock sanjuanino de Juan Rivero surge por un programa de radio de cultura que conduce desde 2014 donde siempre entrevistó a bandas locales. Cuenta que de a poco empezó a conocer sus historias. “La idea se me ocurrió porque hablaba mucho de bandas nacionales e internacionales y cómo no iba a haber algo nuestro. Me empezaron a apasionar las historias, recuperé mucha información y decidí hacer un libro”, cuenta Juan.

“El material que más me costó conseguir fue el de algunas bandas de los años 60 y 70, no tenía contacto con músicos de esa época. Algunos ni usan whatsapp pero se pudo conseguir”.

A la hora de hablar de la música local, Juan señala que “el rock sanjuanino ha crecido mucho en los últimos años. Por los años 70 había pocas bandas, el rock estaba mal visto, te vestías de negro y con pelo largo y ya te miraban mal, estaba relacionado con la Dictadura en los 80. En la actualidad ya no está tan mal visto, incluso es una moda, en cualquier bar hay una banda de rock, hay más medios de comunicación, antes había una radio que ponía algún tema. Hoy hay muchas bandas, desde rock fusión hasta punk rock, reggae, trap, heavy metal, rock and roll. Veo muy bien parado al rock sanjuanino y no tiene nada que envidiarle a los de afuera”.

En el libro se podrán conocer historias desde fines de los 50 cuando arranca el rock and roll en la Provincia. Por ejemplo, hay fotos de gente bailando rock and roll en la Plaza 25 de Mayo. Se pueden ver bandas como Pléyades que compartían escenario y cenas con Charly García, entre otras joyas para entendidos.