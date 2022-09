Con el Panamericano a la vista

El biker sanjuanino viene de lograr un histórico cuarto puesto en el Mundial de BMX disputado recientemente en Francia. A los 27 años, está en un gran momento y lo quiere seguir aprovechando. Este fin de semana irá por todo en la cita continental. “El objetivo ahora es ser campeón Panamericano”, dijo Gonzalo.

Hace rato que es una realidad. Es de los deportistas sanjuaninos que más se destaca a nivel internacional. Dentro del BMX, Gonzalo Molina es un gran referente, no solo a nivel nacional, defendiendo siempre los colores de la Selección Argentina, también afuera de nuestras fronteras.

A los 27 años, Chalo ya tiene una importante experiencia, lo que le sirve para estar siempre bien ubicado. Hace algunas semanas, logró un histórico cuarto puesto en el Mundial de BMX que se corrió en Francia.

“Poco a poco voy cayendo y dándome cuenta de este resultado a nivel mundial. Disfrutándolo a pleno, sobre todo cuando llegué a San Juan con la gente más cercana después de este gran logro”, declara.

“Eso fue el 31 de julio, apenas crucé la línea, no sabía qué pensar y qué sentir. Después recién comencé a pensar que era el número 4 del mundo. Ahí me empecé a dar cuenta que, de tanto esfuerzo y años de pelear por eso, lo había conseguido”, agrega Gonzalo Molina.



Haber tocado el cielo con las manos no lo frena. Por el contrario, el piloto sanjuanino apuesta a nuevos desafíos. Este fin de semana está el Panamericano, con lo mejor del continente, y hacia allá apunta como próxima meta.

“Ese resultado me pone nuevos objetivos. Ya estoy en este nivel. Tengo que ir por más. Ahora a por nuevos sueños que consideraré objetivos. Tenemos el Campeonato Panamericano en Santiago del Estero (10 y 11 de septiembre). Y el objetivo ahora es ser campeón Panamericano. Ya me lo había propuesto antes. Y ahora más luego de este Mundial”, sostiene convencido.