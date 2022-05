Con Boca y River clasificados, qué tiene que pasar para que haya un Superclásico

El Xeneize selló su pase a la próxima fase del certamen al vencer a Barracas Central y el Millonario hizo lo propio con su goleada a Sarmiento.

La Copa de la Liga camina por sus últimos partidos y el panorama comienza a definirse aunque todavía quedan espacios para movimientos. Hasta el momento Racing y River Plate,, por su triunfo ante Sarmiento, de la Zona 1 y Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, de la Zona 2, son los equipos que ya sellaron sus boletos para los ocho lugares que hay disponibles en la Fase Final.

El Pincha se aseguró el primer lugar de su grupo y la Academia también va rumbo a apropiarse de la colocación principal, si en la última fecha logra sumar al menos un punto ante San Lorenzo, o si el Millonario no puede en su casa contra Platense. Los otros tres boletos de este grupo se definirán entre Newell’s, Sarmiento, Argentinos Juniors, Gimnasia, Defensa y Justicia, y Unión de Santa Fe.

En la Zona 2 el panorama está más claro con el Pincha y el Xeneize clasificados en la primera y segunda colocación, respectivamene. Por su parte, Tigre y Aldosivi hoy están accediendo a la parte final del torneo, pero Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero todavía tienen chances matemáticas.

Como Boca Juniors ya sabe que quedará segundo en su grupo, para que haya un Superclásico en cuartos de final River Plate debería terminar tercero en el suyo. Para eso, debería perder en la última jornada ante Platense en el Monumental y que Argentinos Juniors consiga seis puntos en sus próximas dos presentaciones: el lunes contra el Calamar en el clásico y en la siguiente jornada contra Unión en La Paternal.

La otra posibilidad, aunque más remota, es que el Bicho consiga esos seis puntos y el Millonario empate en la última. Allí quedarían en la misma línea y la diferencia de gol establecería las posiciones. Por ahora, los de Gallardo tienen +18 contra el +4 de Argentinos, difícil de revertir para los conducidos por Gabriel Milito.

Otro que puede quedarse con el segundo puesto es Newell’s, si suma de a tres el próximo fin de semana ante Gimnasia en la Plata y River cae con Platense. De esa manera, quedarían igualados en puntos. Sin embargo, la Lepra tiene +4 de diferencia de gol y sería inverosímil que supere el +18 del elenco de Núñez.

Vale recordar que la fecha 13 todavía no terminó aunque no habrá actividad el domingo por ser 1° de mayo. El lunes habrá cuatro partidos: Unión vs. Defensa y Justicia (19hs), Godoy Cruz vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (19hs), Platense vs. Argentinos Juniors (21.30) y Huracán vs. Rosario Central (21.30).