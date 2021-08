Comunidad Viva: “para conocer las historias de personajes sanjuaninos”

Este programa no tiene fines políticos ni de lucros. La ideas es darle vos a los que no la tienen. Es este domingo desde la 17 vía streaming.

Hace 10 años, nacía en el país la empresa “Creer-Hacer”, fundada por un sanjuanino que un día decidió emigrar hacia Buenos Aires donde vive actualmente. Ese coterráneo era Daniel Cerezo, quien decidió darle un espacio para algunos personas reconocidos y otros no tanto pudieron contar sus experiencias de vida para generar no solo un impacto social, sino también brindarle la oportunidad para todas aquella que no tenía vos lo pudieran hacer. Con ese objetivo nace “Creer-Hacer). Con el paso del tiempo, Cerezo comenzó a recorrer el país y por supuesto San Juan no podía quedar al margen para que personajes de la provincia pudieran contar sus historias como Claudia Pirán. Por supuesto tiene un trabajo previo, porque no es contar por contar historias sino que lleva todo un trabajo previo, una organización y un plan de trabajo que había que llevar a cabo. En San Juan, Eduardo Bazán Agrás como la cabeza visible en la provincia por eso decidió llamarlo la provincia como “Comunidad Viva” que es un proyecto que le da voz a los miembros de cada comunidad, voces que hoy necesitan de vos para ser escuchadas”. Pero también la intervención y participación de otros miembros u oradores con José Luis Gallego como la persona que coordinó todo

desde Buenos Aires, y responsable de entrenar a los diferentes personajes. O, como hizo Carna una de las tantas oradoras.

En San Juan, la primera ves que se va a llevar a cabo es el próximo domingo 22 de agosto desde la 17.00 es vía streaming desde San Juan con nuestro primer evento y queremos lograr la mayor convocatoria posible.

Las páginas para poder participar son @creerhacer y @comunidadviva.ar. La página www.creerhacer.com.ar, www.comunidadviva.ar