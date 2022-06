Competencia gamer en el Conte Grand

Será hoy de 15 a 21 y mañana de 16 a 21 hs. Habrá actividades recreativas, torneos competitivos y stands. La entrada es gratuita.

Los videojuegos tendrán competencia en el Centro Cultural Conte Grand este fin de semana. Los deportes electrónicos suman una nueva fecha en la provincia y esta vez dedicados al género de peleas.

La cita es hoy y mañana, de 15 a 21 y de 16 a 21 horas respectivamente. Para participar hay que inscribirse a través de las redes de LAG esports. La entrada es libre y gratuita.

Los títulos para competir son: The King of Fighters XV, Dragon Ball Fighter, Mortal Kombat 11 y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En la jornada se repartirán $40 mil en metálico.

Aambos días contarán con transmisiones vías Twitch, la misma de Ibai, el Kun Agüero y Coscu. Quienes quieran seguirlo podrán hacerlo a través del canal de twitch.tv/lagesportsargentina.

Además habrá consolas para el público que podrán usar con diferentes títulos.

Una escena que crece

En SJ la escena competitiva de los juegos de pelea es una de las que “parece que no existe”, pero año a año crece. Es que a diferencia de otros géneros de videjuegos, los combates 1vs1 se viven de manera diferente al de otros géneros.

Las comunidades más consolidadas son las de Mortal Kobat y Dragon Ball (Tanto en su edición Tenkaichi como la FighterZ), detrás le sigue la de The King of Fighters. Esto no quiere decir que sean las únicos, la variedad incluye a títulos como Steer Fighter, Tekken, Guilty Gear, Skullgirls y Supersmash Bros.