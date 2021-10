Cómo usar una canción de Spotify como alarma en Android

Esta opción está habilitada tanto para usuarios premium como para aquellos que cuenten con un plan básico de la aplicación.

Con más de 345 millones de usuarios activos cada mes, de los cuales 155 millones han comprado la suscripción premium, poco a poco Spotify va ganando más y más terreno en medio de las plataformas musicales y de podcast en el mundo.

Sin embargo, como en todo negocio exitoso en internet, lo más importante es poder fidelizar a los usuarios que han confiado en la empresa y esto es algo que Spotify trata de hacer de forma periódica. De esta forma, cada cierto tiempo la compañía lanza nuevas herramientas con las cuales las personas registradas en su plataforma renueven su cariño hacia la aplicación, así como “enamorar” a un nuevo público.

Ejemplo de esto fue la más reciente incorporación que Spotify hizo: una herramienta que, tal como se puede observar en Instagram u otro tipo de plataformas con Stories, permite la inclusión de preguntas por parte de os creadores de podcast y las repuesta de sus seguidore. Asimismo, también se pueden realizar encuestas con las cuales mejorar la interacción entre los “famosos” de esta app y sus oyentes.

Ahora bien, aunque las actualizaciones de esta aplicación son constantes, aún son muchas las funciones antiguas que muchos de sus usuarios no conocen y que seguramente podrían ser útiles en su día a día, como la opción de establecer una canción de Spotify como alarma o despertador.

Lo primero que hay que explicar sobre esta herramienta es la necesidad de conectar entre sí las aplicaciones de Spotify y Reloj de Google, lo que da a entender que este ‘hack’ solo se puede realizar en aquellos celulares que cuenten con sistema operativo Android.

Por otra parte, también hay que dejar claro que aunque no es necesario tener una suscripción premium para gozar de este beneficio, lo cierto es que los usuarios con un plan básico no podrán disfrutar de una canción en específico, sino que Spotify colocará un disco similar al escogido. En ese caso, lo mejor es seleccionar un sencillo que esté dentro de una playlist de la que esté seguro le encantará cualquier canción que la app le coloque como tono despertador.

Sabiendo esta información solo hay que seguir estos sencillos pasos para designar una canción de Spotify como alarma en Android:

1. Abra la app de Spotify y de un toque en el icono de Alarma que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2. Ahora cree una nueva alarma y antes de habilitarla, seleccione el icono en forma de campana que representa la melodía que tendrá.

3. En la nueva pantalla, solo deberá dar un toque en la opción de Spotify ubicada en la parte superior derecha.

4. De forma predeterminada aparecerá una lista con las últimas canciones que ha escuchado en la aplicación, así como los playlist o podcast recientes. Asimismo se mostrará una serie de sugerencias de Spotify que serían perfectas para escuchar al momento de despertar. Por último también aparece en la esquina inferior derecha una lupa con el mensaje Buscar, que le permitirá escribir y localizar su canción favorita y así establecerla como despertador en la aplicación de Google.

5. ¡Y listo! Al seleccionar una canción se establecerá como tono predeterminad de una alarma en específico, por esto es importante escoger una canción diferente para cada alarma nueva que cree en el Reloj.

Cabe recordar que en el caso de tener un plan básico lo mejor es seleccionar una playlist que le guste mucho y de esta forma no encontrarse con una mala sorpresa al momento de despertar.