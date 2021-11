¿Cómo sobrevivimos a los próximos 20 años?

¿Cómo llegamos hasta acá?

Históricamente la tecnología ha marcado hitos casi imposibles de olvidar, y en la gran mayoría de ellos, se los ha visto con desconfianza, miedo, y quizás falta de credibilidad, es que históricamente las sociedades fueron escépticas de lo que iba a venir.

Antes de seguir, dejame comentarte que la palabra tecnología no significa robots dominando el mundo, autos que manejan solos y humanoides con deseos de procrear. O al menos, no siempre se trató de eso. Tecnología, hace miles de años también fue una rama, una simple rama de un árbol, utilizada para poder bajar una fruta que con las manos era imposible de alcanzar, porque en definitiva, la tecnología es el medio que utilizamos para realizar una tarea específica. No es un robot ni una computadora, sino un proceso con capacidad de transformar algo ya existente.

Volvamos a nuestra realidad. Lo importante es que los cambios tecnológicos en nuestra sociedad, antiguamente se daban de una manera más paulatina, o quizás así podemos denominarla hoy, donde la velocidad incrementó exponencialmente. En una entrevista, el profesor, cofnerencista, autor de últiples best seller, Yuval Harari, menciona que debido a los cambios que estamos atravesando como sociedad, es imposible entender lo que sucederá en los próximos 20 años, no tenemos capacidad de proyectar este lapso porque los cambios nos sorprenderán. Lo único que tenemos certeza, es que vamos a tener que re-inventarnos más de una vez y cada menos tiempo.

¿Por qué no los próximos 100 años? ¿Podremos sobrevivir?

Lamento decirte que la respuesta absoluta a esa pregunta, no está en este artículo, pero si una mirada que quizás ayude a reflexionar.

Cuando a sobrevivir me refiero, no sólo mantenernos vivos es el desafío, sino mantenernos competitivos e inmersos en un mundo donde tenemos que permanecer. Es un hecho que los avances tecnológicos tendrán un impacto negativo en la distribución de las riquezas y que la desigualdad a nivel mundial aumentará a niveles desconocidos hasta el momento. Esto es un problema global y que pone a una gran cantidad de países a reflexionar.

Poco sabemos del mundo que se viene, lo que si sabemos es que nos tenemos que pre-ocupar para estar preparados. Y acá no hay una solución única, pero si una de suma importancia, llamada educación.

No importa el grado de educación previo que tengas, el rubro en el que trabajes, ni el momento de tu vida, hay que involucrarse para re-inventarse. Y no podríamos mencionar aspectos técnicos o carreras puntuales, sino habilidades “blandas” como inteligencia emocional o estabilidad mental, que nos permitan moldear lo que hacemos y de la manera que lo hacemos. El llamado es alarmante no por las generaciones que hoy vemos el cambio, sino por las que vendrán. ¿Cómo será el trabajo? ¿Cómo serán las relaciones? ¿Cómo será la educación?

No lo sabemos, pero hay que empezar a actuar.