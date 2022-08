Cómo será la segmentación de tarifas implementada para reducir los subsidios

El ministro de Economía, Sergio Massa, terminó de pulir cómo será la segmentación de tarifas destinada a reducir los multimillonarios subsidios al consumo de energía otorgados por el Estado.

En primer lugar saldrán de la lista de beneficiarios unos 4 millones de usuarios que no aplicaron al formulario destinado a mantener los subsidios.

En segundo término, para quienes solicitaron mantener el subsidio -unos 11 millones de usuarios-, se aplicará el siguiente criterio, según supo Noticias Argentinas de fuentes oficiales:

Quienes perciben la “tarifa social” la continuarán recibiendo a pleno.

En el caso de la electricidad, quienes consumen hasta 400 kilovatios mensuales, se sostendrá el subsidio actual.

A partir de los 400 kilovarios se empezará a pagar la tarifa a pleno, pero sólo por la parte incremental. Si consumió 600kw, la pérdida del subsidio se aplicará al diferencial de 200 kw.

Desde Economía aclararon que superar el consumo tope no hará caer la base del subsidio. “La idea es tener progresividad en términos de ingreso”, explicaron cerca de Massa.

También se busca “promover el ahorro de energía” y advirtieron que el 80 por ciento de la población consume sólo el 50% de la energía eléctrica. El 20% restante consume la otra mitad.

Massa indicó que “entre los más de 11 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo”.

En materia de gas, la quita seguirá la misma lógica que en electricidad -aunque todavía no se difundieron los cálculos de consumo-, mientras que en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre.

En el caso del gas se tendrán en cuenta las diferencias climáticas y costos de distribución, y también se respetará la estacionalidad de las diversas regiones del país.

Massa señaló que el contexto de guerra en Ucrania y el alza de los commodities encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces, de acuerdo con la zona del mundo en la que le toque vivir a cada uno.

“No podemos seguir con un esquema en que quien más gasta la energía o el agua, es quien más subsidios recibe”, advirtió.

Massa dijo que la nueva gestión asume “el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales”.

Con un universo estimado en unos 15 millones de usuarios residenciales para servicios de distribución de electricidad y gas, se prevé que unos 10 millones accedan a la tarifa subsidiada, ya sea la social (nivel 2, de menores recursos) o al sector intermedio (nivel 3, la mayor franja de clientes).