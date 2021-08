Cómo reconocer los perfiles falsos y los bots en las apps de citas

Las plataformas para encontrar pareja plantean riesgos, pero para un uso seguro hay que cumplir reglas y evitar compartir datos personales.



Al recurrir a las apps de citas es importante saber utilizarlas de forma segura. Entre otros aspectos, saber reconocer un perfil falso.

El incremento de usuarios de este tipo de apps se disparó durante la pandemia. Por ejemplo, en Tinder se detectó un aumento del 40% de usuarios de la generación Z y en Gleeden, aplicación especializada en encuentros extraconyugales para mujeres, señalan un crecimiento del 160% en conexiones y altas en los primeros meses de la pandemia.

La regla de oro consiste en proteger la privacidad, saber cómo y hasta qué punto llegar. Jordi Cabot, investigador del equipo SOM Research Lab, formado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e Icrea, señaló a La Vanguardia que, pese a las mejoras que han aplicado las apps, un bot puede generar una imagen falsa para un perfil que parezca realmente verdadera, camuflados en apariencias de mujeres, que ofrecen poca información personal y cuyo objetivo no es otro que remitir a la persona a otras webs, ya sean de pornografía o de phising, donde se intenta robar datos de tarjetas bancarias y otra información.

La norma de oro sería nunca dar datos de nada, incluso en los primeros contactos personales, hasta que no haya una relación de confianza. No se trata de demonizar las apps de citas, pero sí que hay que seguir a rajatabla las medidas que repiten una y otra vez los especialistas y desde las propias apps. Por más obvio que parezca… no se debe enviar dinero ni compartir información financiera ni clicar en webs o enlaces dudosos.

En el caso de los bot, un truco para ponerlos a prueba consiste en preguntarle algo muy concreto y si no contesta o la respuesta es muy mecánica, eso ya es una pista de que igual no es una persona real con quien estás concertando la cita, señala Cabot.

Otra opciones que pueden ayudar a concretar citas de una manera más segura es hacer uso de las distintas opciones que ofrecen las diferentes aplicaciones de citas. Según explican desde Gleeden por ejemplo, se puede recurrir a álbumes privados, notificaciones discretas, buscador anónimo o al “botón del pánico”, que permite al usuario abandonar la app en un instante. Además, “el equipo de moderación está activo 24/7 “, aseguran.

En tanto, desde Tinder también aseguran que se trabajó para ofrecer un lugar fiable para conectar con personas nuevas. Puntualmente, debes seguir estas recomendaciones de Tinder: comprobar si el perfil tiene la marca azul que ha obtenido quien ha verificado su foto, utilizar el video chat para un primer contacto sin intercambiar números de teléfono o la videollamada para “quedar” digitalmente y ver si tu ‘match es real o responder sí al mensaje ‘¿Te molesta?’ que se envía cuando se recibe un mensaje potencialmente ofensivo. Además, siempre hay la posibilidad de reportar o denunciar.

Sexting seguro

Otro punto vital es saber qué medidas de seguridad debes tomar ante el sexting. Hay reglas de oro. Desde Gleeden, por ejemplo, sugieren a sus usuarios utilizar el chat de la app para relacionarse, “ya que se así les garantizamos total seguridad”,señala Silvia Rúbies, portavoz en España de Gleeden. Y si estás decidida o decidido a aventurarte a hacer sexting, hay otros consejos que apuntan los expertos de esta app:

1 Opción de dos

En primer lugar es importante tener consentimiento de ambas partes y respetar la confidencialidad y privacidad mutua.

Sexting

2 Ojo a las aplicaciones.

Hay que evitar aplicaciones que permitan a la otra persona descargar las imágenes. También se recomienda utilizar apps que no piden el número de teléfono, utilizan cifrado de principio a fin y las imágenes desaparecen una vez vistas.

3 La primera vez

No mostrar nunca la cara o cualquier otra marca del cuerpo fácilmente identificable (como tatuajes o cicatrices) si hacemos sexting con personas que conocemos poco o que no hemos visto nunca.