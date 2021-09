Como reaccionó Luciano Castro al romance de Sabrina Rojas y el Tucu López

En Intrusos revelaron una conversación que mantuvieron con el actor y dejó al descubierto cómo se siente tras enterarse del romance de su ex.

En Intrusos (América), debatieron acerca del incipiente amorío entre Sabrina Rojas y Luis El Tucu López. En este sentido, Adrián Pallares hizo un sugestivo comentario que dejó al descubierto en qué estado anímico se encuentra Luciano Castro luego de enterarse del romance de su expareja y el conductor.

Luego de que pasen en el piso el móvil que le brindó el Tucu López al programa de América y muestren la tapa de revista que hizo Rojas, donde la modelo aseguró que con la expareja de Jimena Barón se están conociendo, Pallares comentó algo que dejó en alerta a los presentes y, por esta razón, sus compañeros quisieron sacarle más información al respecto.

“Tal vez hay alivio en él”, dijo Adrián refiriéndose a Castro y, al instante, el periodista uruguayo le preguntó: “¿Te dijo que estaba aliviado?”. “No, no, no. El gordo te pega un cabezaso sabes que… no quiero no quiero”, le contestó Pallares a modo de negar lo que había declarado anteriormente.

“Bueno, tampoco te dijo nada. Ni tan tan ni muy muy “, agregó Lussich. Y Paula Varela, indagó: “¿No quisiste entrar en ese terreno? ¿O te dijo no me preguntes?”. “No, porque tenemos una buena onda pero hasta ahí”, le replicó Pallares. A lo que Evelyn Von Brocke, sumó de manera capciosa: “Tienen un on y un off, lo que se puede decir al aire y lo que no”.

Volviendo a su comentario, Pallares afirmó: “Lo escuché bien, eufórico, contento. Por eso me quedó resonando lo que dice Paulita”, dejando entre ver que tuvo una conversación con el actor. No obstante, cerró queriendo dejar en claro que lo que decía era más un pensamiento de él y no algo que le había dicho Luciano. “Digo, quizás la otra parte siente un alivio porque vez que la otra está contenta, está bien…”, sentenció. “Y entonces es que no hay una conclusión”, dijo Lussich. “La conclusión es que un clavo saca a otro clavo”, expresó Evelyn, filosa.

A fines de mayo del corriente año, fue Ángel de Brito quién anunció la ruptura de la pareja: “Ya no conviven en su casa, lo que aumenta aún más el distanciamiento sentimental que derivó en esta nueva separación que va rumbo hacia un divorcio”, dijo en su programa, Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Aunque en un comentario posterior, Sabrina Rojas dejó abierta la posibilidad de una futura reconciliación. “No puedo decir que la separación con Luciano es definitiva”, dijo la actriz.

Sin embargo, hasta el momento pareciera que sí la relación entre Rojas y Castro llegó a su punto final mas allá de que mantengan una buena relación por los hijos que tienen en común, Fausto y Esperanza.