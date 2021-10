Cómo persuadir en tu entrevista de trabajo

El Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, Hugo Lescano nos da algunas claves del lenguaje corporal para elevar la posibilidad de conseguir empleo.

Por Hugo Lescano *

Hace algunas semanas, María Manuela Fernández, analista de Recursos Humanos se presentó a una entrevista de trabajo en Buenos Aires y pese a cumplir con las exigencias curriculares para el puesto requerido, fue rechazada “por sonreír demasiado”. La insólita respuesta la recibió por correo electrónico con la siguiente explicación. “Nos pareció interesante tu CV y lo que tenés para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista”. La insólita situación deja claro que, aun esforzándonos en una entrevista, podemos fracasar. Quizá sea por esto que, de las situaciones más estresantes a la hora de relacionarnos, podemos decir que las entrevistas de trabajo se encuentran entre las primeras. Cada semana, casi sin excepción, recibo mensajes por WhatsApp de amigos y desconocidos que me dicen “Hugo, por favor, enviame dos o tres tips para saber cómo comportarme en una entrevista de trabajo que tengo hoy mismo”. Es que en cuando somos convocados para un encuentro en el que nos evaluarán con el fin de darnos o no una oportunidad laboral, los nervios y las ansiedades parecen apoderarse de nosotros. También es cierto que cada persona que selecciona es diferente y reacciona de diferentes maneras ante nuestras gestualidades o posturas tal como la entrevista a la que fue María Manuela. Sin embargo, en términos generales, los humanos aceptamos algunos comportamientos como válidos cuando mostramos cierto grado de empatía. A continuación, te dejo cuatro consejos para elevar las posibilidades de éxito en una entrevista.

Sonrisa sutil

El exceso de sonrisas puede percibirse, en una entrevista de trabajo, como señal de una autoestima desmedida. No así en una reunión de amigos, familiares, o en una cita amorosa. Esto sucede porque en la entrevista de trabajo existen asimetrías jerárquicas. Se supone que los jefes pueden expresar emociones con mayores permisos que los empleados. Los humanos, en general, reaccionamos favorablemente cuando nos sonríen para saludarnos. Sin embargo, si la sonrisa de un extraño es permanente puede resultarnos hasta ofensiva. De allí la pregunta “¿De qué te reis?” tan común entre jóvenes en las discotecas y que suelen ser el inicio de una discusión o pelea. Por tal motivo conviene sonreír sutilmente en una entrevista de trabajo y solo en los momentos en que sonríen nuestros entrevistadores. De ese modo mostraremos nuestra gestualidad emocional “sincronizada” con la de nuestros posibles jefes.

Cruce de piernas

Es una postura cómoda para casi todos nuestros encuentros. Sin embargo, no es recomendable usarla en una entrevista de trabajo ya que transmite una intención de liderazgo que podría perjudicarnos en una primera impresión, especialmente si se trata de un puesto administrativo o donde no se incluyan jefaturas. La posición ideal es de frente al escritorio o mesa donde nos ubiquemos con las plantas de los pies apoyadas y las piernas relativamente juntas.

Turno para hablar

Utilicemos nuestro turno evitando las interrupciones. Tampoco respondamos rápidamente. Una vez que nos hagan una pregunta contemos tres segundos mentalmente antes de responder. Las estadísticas indican que quienes obtienen los puestos de trabajo son aquellos que se muestran más reflexivos a la hora de responder. Las respuestas rápidas son percibidas como indicios de desprolijidad y de personalidades ansiosas.

Asentir

He visto en muchas entrevistas de trabajo que algunas personas asienten de modo permanente mientras hablan los seleccionadores de personal. También he visto este comportamiento en algunos estudiantes, mientras doy clases en la universidad. Ese código de conducta catalogado como BC85 lo hacen las personas extremadamente sumisas o que quieren agradar a toda costa, generando una reacción de “menosprecio” por parte de quien está entrevistando. Esto último sucede de modo inconsciente. Los entrevistadores valoran menos a las personas que aceptan las consignas sin cuestionarlas pese a que la empresa luego se sienta más cómoda con empleados que no cuestionan.

Recordemos que con nuestras palabras brindamos información, pero nuestros cuerpos emiten mensajes de modo permanente. Y como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

Hugo Lescano es Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal

y Consultor externo de la OEA (Washington DC) en Comunicación no Verbal y Negociación. Además se desempeñó intercediendo en conflictos carcelarios durante más de una década en las cárceles de Buenos Aires

Instagram: @hlescano

El experto dará una conferencia para todo el mundo hispano revelando las claves de nuestra mirada en el lenguaje corporal:

https://hugolescano.com.ar/oculesica-y-el-lenguaje-corporal/