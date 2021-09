¿Cómo interpretar la información nutricional?

Comprender la información nutricional de un alimento envasado y sus ingredientes, nos permite conocer qué estamos incorporando a nuestro organismo y reconocer si se adecúa a nuestros requisitos nutricionales.

Por Lic. Natalia González

MP Nº 180

Nutrición en obesidad

y cirugía bariátrica

Educación alimentaria

de niños y adultos

Instagram: nutrisaludnataliagonzalez

Consejos:

1 Fijate en el orden de los ingredientes.

Los ingredientes en la lista aparecen de forma decreciente, es decir, lo que está en los primeros lugares es lo que el producto contiene en mayor cantidad.

2 Mejor que la lista sea corta

Si contiene pocos ingredientes se tratará, en general, de un alimento poco procesado y se acercará más a “lo natural”.

3 No mires sólo las calorías que contiene.

Las calorías que se muestran son la suma de la energía que aportan 3 nutrientes (grasas, proteínas e hidratos), por lo que este dato de forma aislada no ayuda a valorar el alimento.

A igual número de calorías, dos productos pueden ser muy distintos: uno de ellos podría ser rico en azúcares, y el otro un producto integral.

4 Fijate en los hidratos o azúcares.

La ingesta de carbohidratos no debe superar el 55% de la energía de los alimentos (si tu dieta diaria es de 2.000 kcal, 1.100 deberías conseguirla a través de ellos, son unos 275 gr.).

La ingesta de azúcar no debe superar los 25 gr. diarios. Si la etiqueta detalla que aporta 15 gr. de azúcar (o más) por 100 gr. de producto, significa que éste es alto en azúcar.

5 Vigilá la cantidad de grasas que contiene. El 30% de las calorías que ingerís a diario debes obtenerlo de las grasas (porque tus tejidos y células las necesitan), pero no más: son unos 66-77 gr. para una dieta tipo de 2.000 kcal diarias.

Si lees que contiene 15 gr. o más de grasas totales por cada 100 gr. de alimento es que es alto en ese nutriente. Será bajo en grasas cuando aporte 3 gr. o menos.

En el caso de las saturadas, si aporta 5 o más gramos por cada 100 gr. de producto es que contiene muchas. Si lleva 1 gr. o menos es un producto bajo en ese tipo de lípidos.

No es obligatorio que aparezcan las “trans”, pero si leés aceites o grasas “parcialmente hidrogenadas” es que las lleva.