Cómo incluir la firma electrónica en un archivo PDF desde su celular

A diferencia de un computador, firmar un documento electrónico desde un dispositivo móvil es una tarea que puede ser casi imposible sin la herramienta correcta.

En la última década la tecnología ha permeado casi todos los aspectos normales de la naturaleza humana como la cultura, sociedad, política y hasta la burocracia. A finales del siglo XX no existían las facilidades de hoy en día para realizar diligencias tan importantes como las que se realizan en una notaría. Aunque todavía hay muchos procesos que se deben hacer de forma presencial, ya es posible realizar otros por medio de la virtualidad, lo que permite ahorrar mucho tiempo y dinero.

Uno de los ejemplos más claros que existen son la oportunidad de poder enviar papeles firmados por medio de internet, lo que reduce de forma considerable la necesidad de ir hasta un punto específico solo para gastar cinco minutos en recibir un documento, firmarlo y devolverlo a la persona o entidad interesada de contar con este papel.

Sin embargo, aún con estos beneficios las personas han buscado la manera de hacer más sencilla la tarea y una de ellas es la llamada ‘firma electrónica’ que consiste en la opción de poder firmar un documento sin necesidad de imprimirlo, firmarlo físicamente y después escanearlo, sino que ahora se puede incluir una firma virtual en el documento digital para forma enviarlo sin tener que gastar papel, dinero y por supuesto tiempo.

Pero, ¿qué hacer cuando no se tiene un computador cerca y se necesita firmar un documento de forma electrónica?La solución más sencilla es hacerlo por medio de un celular; aunque no es una opción tan conocida en medio de las personas.

Pensando en esto Infobae trae una guía con la cual poder firmar electrónicamente un documento desde un celular además de enviarlo de forma inmediata desde el mismo dispositivo a quien pueda interesarle.

1. Para empezar tendrá que descargar Adobe Fill & Sign, una aplicación propiedad del gigante informático que se puede bajar de forma gratuita en Play Store (Android) y AppStore (iOS).

2. Después de instalarla, abra la app y acepte los permiso que la misma le solicita para funcionar de forma óptima en su dispositivo.

3. Ahora deberá localizar un icono en forma de pluma en el que tendrá que dar un toque.

4. Inmediatamente aparecerá una opción denominada como “crear firma”, la cual deberá seleccionar para poder escribir su firma electrónica en el celular. Dibuje la firma en la pantalla con ayuda de un lápiz óptico, una pluma con punta táctil o, si no tiene otra opción, con el dedo.

5. Finalmente solo deberá guardar la nueva firma en la aplicación, ¡y listo!

Para poder firmar un documento solo tendrá que asegurarse que el mismo este en formato PDF y abrirlo con ayuda de la aplicación de Adobe. Con el archivo abierto solo deberá dar un toque nuevamente en el icono de pluma y seleccionar la firma que guardó anteriormente.

Por último deberá incluir la firma en la zona correspondiente dentro del documento y guardar los cambios.

Automáticamente el archivo quedará guardado en la ubicación en la que estaba archivado el documento original dentro del celular. Ahora bien, si su intención es compartir el nuevo PDF desde la aplicación lo podrá hacer desde el icono correspondiente que se ubica en la esquina superior derecha. Con esta opción podrá compartir el documento en aplicaciones como Gmail, WhatsApp o Telegram.

Por último cabe recordar que esta app no contiene ninguna clase de malware (virus informático), por lo que además de ser gratuita contará con una herramienta que también es segura para su celular.