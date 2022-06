¿Cómo evitar la intoxicación por monóxido de carbono?

La policía lanzó un video con recomendaciones para prevenir los problemas con el monóxido de carbono.

Llega el invierno, empieza a hacer mucho frío en San juan y la calefacción del hogar se vuelve necesaria. Con ello, vuelve el peligro de la intoxicación con monóxido de carbono. por ello, la Policía de San Juan lanzó una campaña de prevención a traves de un video donde explican las medidas a tomar.

Necesitas más información: estas son las recomendaciones del Gobierno

El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz.

Por ello es importante recomendar y aconsejar a población que tenga en cuenta los siguientes recaudos:

Controlar los artefactos con gasistas matriculados

Revisar que la llama tenga un color azul uniforme

Encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa

No arrojar el fuego encendido, plásticos, gomas o metales

Apagar brasas y llamas antes de dormir

Ventilar los ambientes diariamente

Controlar que los respiradores no estén obstruidos

Dejar una puerta o ventana entreabierta

No utilizar el horno o las hornallas de la cocina como calefacción

Ante la aparición de los siguientes síntomas diríjase al centro de salud más cercano: