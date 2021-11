¿Cómo está tu heladera? Las claves para mejorar tu alimentación

A veces queremos realizar cambios en nuestra alimentación pero no sabemos por donde arrancar.



Muchas pacientes me dicen que la única forma de seguir su plan alimentario, es no tener casi nada en la heladera para no tentarse. ¿Saben qué? ¡Es un gran error!

Para empezar y sostener un cambio en nuestra alimentación es clave que tengamos un ambiente que nos predisponga a elegir mejor.

Si planificamos nuestra alimentación y nuestras compras, tendremos una heladera que nos proveerá de alimentos reales y seguros, acordes al plan que estamos siguiendo. Tendremos a mano lo que necesitamos comer en cada momento, sin caer en las compras y consumo de último minuto lo que, muchas veces, nos puede llevar a hacer elecciones equivocadas.

Pequeños cambios llevan a grandes resultados, y empezar a propiciar un ambiente de alimentos que nos ayuden a hacer mejores elecciones, puede ser el inicio para lograr un cambio y sostener buenos hábitos a largo plazo.