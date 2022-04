Cómo detectar mentiras en cuatro meses

Conversamos con Hugo Lescano, Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y columnista de Zonda Diario, quien lanza un nuevo entrenamiento en lenguaje corporal a nivel mundial.



Se ha convertido en el experto más consultado en medios y empresas de todo el mundo, cuando se trata de analizar el lenguaje corporal de famosos, políticos y personajes de la actualidad. Con más de 7.000 estudiantes que aprovecharon la pandemia para formarse en esta disciplina, Lescano y su equipo, enseña de modo virtual, el arte de traducir el mensaje del cuerpo, mediante una atractiva plataforma (al estilo Netflix). Un entrenamiento que está siendo furor en este mundo post pandémico. En solo cuatro meses desde cualquier lugar del mundo, Lescano asegura que se puede aprender a detectar las mentiras de pareja, amigos, socios y enemigos. Al finalizar la capacitación, los estudiantes reciben certificado y credencial (Primer Nivel) del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. También se supo que el Detector Humano de Mentiras, – así se lo conoce a Lescano en los medios de comunicación de América Latina-. desembarcó en enero del corriente año como máximo responsable de la Comunicación No Verbal de la señal C5N y al mismo tiempo – y esto es muestra de su versatilidad- como columnista estrella de La Nación+. Dos señales de TV con líneas editoriales opuestas que lo prefieren a Lescano por su clara objetividad al señalar el engaño en las posturas y gestos de políticos sin importar de qué lado de la “grieta” se encuentren. En pocos días – durante el mes de mayo-. Lescano llegará a Washington D.C. en una misión diplomática como Consultor y Capacitador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y días después brindará una conferencia para celebridades en Miami, donde ya funciona una oficina del laboratorio de investigación que el mismo dirige desde el año 2013. Con 12 años de experiencia en negociación carcelaria, el experto se prepara para un nuevo entrenamiento en Comunicación No Verbal – bajo la modalidad virtual- para todo el mundo hispano y quisimos saber detalles.

¿Se viene un nuevo entrenamiento en Lenguaje Corporal?

Si. Comenzamos en pocos días. Estamos recibiendo solicitudes de inscripción a gran velocidad. Las clases las damos en vivo desde una plataforma muy atractiva con formato televisivo y los estudiantes que no pueden estar por razones de horario pueden verlas grabadas las veces que deseen. Este año tenemos un nuevo récord en inscripciones con estudiantes de toda América Latina y España y por eso el intercambio es muy enriquecedor. En este primer nivel, son cuatro meses de entrenamiento para aprender a leer el lenguaje corporal. Quienes terminan y aprueban reciben la credencial del prestigioso Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal.

Estás en La Nación+ como columnista y en C5N también como columnista y Consultor. ¿Te resulta extraño estar en dos señales antagónicas en su contenido editorial?

La verdad que no. Por un lado, porque yo no emito opinión política. Lo que hago es analizar la Comunicación No Verbal para entender mejor el mansaje del cuerpo. Si se trata de Cristina o de Macri o de cualquier otro político, es una anécdota para mí. Si no fuera así, solo me contratarían los medios de un solo color político. Para mí la honestidad académica es fundamental y quienes me contratan tienen asegurada mi objetividad en los análisis. Por otro lado, estamos demasiado acostumbrados a “la grieta” y lo peor es que creemos que estamos obligados a menospreciar a quienes no piensan como nosotros. Desde mi humilde lugar, hago mi aporte trabajando con responsabilidad en equipos en los cuales las opiniones políticas son muy diversas.

Fuiste el único analista que dictaminó que el cachetazo de Will Smith no fue una simulación. Las redes se inundaron de supuestos expertos que decían que fue todo actuado y ahora se descubre que en verdad se trató de algo real. ¿Cómo te impacta esto?

Los medios me consultaron inmediatamente sobre el hecho. Había pasado apenas una hora cuando mi teléfono comenzó a sonar. Reconozco que, con tres décadas de investigación, me resulta hoy bastante fácil detectar una simulación de algo real, no importa si se trata de una cachetada, un abrazo o un beso. Lamentablemente hay muchos “falsos expertos” en lenguaje corporal que quieren llamar la atención afirmando que todo es mentira siempre. Pero luego queda claro quién sabe leer el mensaje del cuerpo y quién no. Además, si hubiese sido una simulación, en algún momento deberían haber dicho “fue una broma”. Eso no sucedió y peor aún, Will Smith renunció a la academia ante la inminencia de su expulsión. Incluso la policía de Nueva York estuvo a punto de detenerlo, pero la academia lo evitó.

Volvamos a tus capacitaciones ¿En cuánto tiempo se aprende a detectar mentiras?

Nuestro entrenamiento tiene por ahora 6 niveles. Cada nivel dura cuatro meses. En realidad, no solo aprendemos a detectar mentiras, sino que aprendemos a detectar emociones de todo tipo y eso nos da una gran ventaja en todas las dimensiones de nuestra vida. Los estudiantes acceden al Sistema de Codificación Facial que tiene base científica y se llevan las imágenes originales de nuestro laboratorio con la licencia de uso de las mismas para dar sus propios talleres y seminarios.

Por último, queremos saber ¿cualquier persona puede transformarse en experto? ¿Si es así, cuánto tiempo lleva?

Claramente la habilidad de detectar no solo mentiras sino cualquier otro tipo de emociones, está al alcance de todos los que se lo propongan. Creo que sin importar a qué te dediques en la vida, la Comunicación No Verbal te da una gran ventaja en todos los escenarios. Seas estudiante, ama de casa, profesional, docente, taxista o comerciante, aprender a decodificar el mensaje del cuerpo, claramente te pone en una situación ventajosa. A mí me ha llevado unos 30 años (risas). Sin embargo, en la Certificación aprendemos a leer muchos códigos corporales en poco tiempo y eso nos permite entender más y mejor a nuestro cónyuge, nuestros colegas, clientes, socios, jefes o empleados. Es una disciplina atrapante y una vez que empezás, tu mente se abre de un modo increíble y empezás a entender lo que le pasa a la gente, más allá de lo que digan sus palabras. Siempre digo que, si hay contradicción entre lo que dicen las palabras y lo que expresa el cuerpo, hay que creerle al cuerpo porque nuestro cuerpo no sabe mentir.

Hugo Lescano

Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación

No Verbal / Consultor de la OEA (Washington DC) en Negociación y Comunicación no Verbal

