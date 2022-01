Cómo detectar las mentiras de tu pareja

Sí, es cierto. El título de esta nota es algo impactante y hasta incómodo. Sin embargo, si estás leyendo esto es porque te resulta atrapante la idea de saber si tu pareja te miente. Es probable que alguna vez incluso, hasta hayas hurgado en su teléfono celular, cosa que desaconsejo enérgicamente ya que violar la privacidad de otra persona – aún si fueran tus hijos- es un comportamiento violento y de dominación que deberíamos erradicar. Dicho esto, avancemos sobre lo que queremos saber. ¿Cómo detectar mentiras en la pareja a través del lenguaje corporal? ¿Es realmente posible? Es sabido que nuestro comportamiento cambia –notablemente en algunos casos y sutilmente en otros-, cuando decidimos ocultar la verdad. Asimismo, las investigaciones acerca de nuestra conducta demostraron que nos cuesta mucho más simular que estamos diciendo la verdad cuando las emociones comprometidas son más intensas. En otras palabras, resultaría más simple mentir sobre alguna supuesta proeza o logro personal mientras compartimos un almuerzo con amigos, que ocultarle a nuestra pareja algún comportamiento nuestro, condenado socialmente. Esto se debe a que las intensidades de nuestras emociones marcan el ritmo de nuestra gestualidad, más aún cuando se trata, por ejemplo, de defender nuestra reputación. Es así que la mentira, es reconocida desde el campo antropológico como una herramienta de supervivencia. La utilizamos básicamente para evitar exponernos a la sanción de nuestro entorno, en un intento por mostrarnos siempre acordes a las exigencias éticas construidas socialmente.

Pongamos como ejemplo una mentira deliberada de nuestra pareja que nos cuenta que llegó tarde a casa por problemas de tránsito cuando en realidad estuvo en lugares y con personas que no aprobaríamos. Durante el relato, podríamos notar cambios en las tonalidades de la voz. La misma se aflautaría sutilmente. Este fenómeno llamado Baby Talk configura un subcódigo lingüístico que empleamos de manera espontánea cuando hablamos con niños pequeños y con nuestros animales, en un esfuerzo inconsciente para generar confianza y empatía. Curiosamente lo hacemos de modo inevitable aunque de forma más sutil, cuando mentimos ya que el cerebro busca aprobación y confianza durante la mentira. Podríamos hacer un listado de al menos cincuenta cambios en nuestro comportamiento al momento de mentir. Sin embargo es decepcionante pero cierto, no sería de mucha utilidad debido a que los indicadores de una mentira casi no pueden percibirse sin entrenamiento. Nuestro laboratorio de investigación ha realizado experiencias para verificar las habilidades de hombres y mujeres de distintas profesiones en cuanto a la detección de la mentira y lo cierto es que sin capacitación no superamos la media del 50% en descubrir engaños. O sea, un porcentaje similar al del azar. Durante mis años como docente en sistemas judiciales, fuerzas de seguridad y público en general, casi todos mis estudiantes dicen tener un “don natural” o una “intuición superior” para detectar mentiras. Lamento decepcionarte si esta también es tu impresión ya que se trata de una falsa percepción en el 99,9% de los casos. Entonces, respondamos la pregunta del título de hoy. ¿Cómo detectar mentiras en tu pareja? Del mismo modo en que podemos detectar mentiras en cualquier otra persona. Con entrenamiento. Existen más de cien gestualidades codificadas en el Sistema de Acción de Codificación Facial y si bien también existen más de diez mil combinaciones posibles, nuestro porcentaje de efectividad sube considerablemente al conocer la base científica de nuestro comportamiento, más allá de nuestras percepciones que en muchos casos responden a un patrón construido por nuestros propios prejuicios. En resumen, aprender algunos códigos de comportamiento lógicamente que ayuda. Sin embargo, el entrenamiento mediante la asimilación de marcos teóricos relacionados a la antropología, psicología y sociología, nos abre la puerta a un mundo que podemos percibir de un modo más amplio y eficaz. Nuestra vida se tornará más sencilla de a ratos cuando nos anticipemos a las emociones de nuestro entorno y más compleja cuando veamos delante nuestro, la mentira claramente expuesta en un comportamiento que ahora se nos presentará como un libro abierto.

El lenguaje corporal comprendido como un conjunto de códigos que conforman y articulan mensajes que cuentan la historia de las emociones de quienes hablan con nosotros, nos resultará más cercano y nos permitirá descubrir el mensaje escondido en algún pliegue del rostro o en algún movimiento sutil del cuerpo, porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

*Hugo Lescano

Director del Laboratorio

de Investigación en

Comunicación No Verbal

Consultor de la OEA

(Washington DC) en Negociación

y Comunicación no Verbal

Además, se desempeñó intercediendo en conflictos carcelarios durante más

de una década en las

cárceles de Buenos Aires

www.hugolescano.com