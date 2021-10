Cómo desconocer una compra con tarjeta de crédito

A veces es necesario desconocer una compra hecha con tarjeta de crédito, pero el trámite puede volverse confuso y largo: debe realizarse dentro de los 30 días y está es la forma más eficiente de hacerlo.

Las nuevas tecnologías y la digitalización de los sistemas informáticos bancarios trajeron incontables beneficios para los consumidores, pero con ello también llegaron nuevos problemas e inconvenientes: los problemas más destacados son el fraude informático y el robo de los datos personales, ambos permiten hacer compras que el titular no autorizo.

Al revisar la cuenta y ver una compra no realizada o un gasto que no se reconoce, los titulares generalmente no saben qué hacer para que el reclamo sea efectivo y ese dinero descontado vuelva a la cuenta. Sin mencionar que se haga una investigación competente para averiguar cómo se esfumó ese dinero.

Es de público conocimiento que uno de los derechos más importantes que tienen los clientes de las entidades bancarias es la devolución de los cobros desconocidos. Este está dictado por la Ley nacional 25065 de Tarjetas de crédito, débito y compras: el usuario cuenta con 30 días para realizar un reclamo a la entidad emisora del plástico (banco o empresa que le proveyó de la tarjeta).

El Art. 26 de dicha ley detalla lo siguiente: «El titular puede cuestionar la liquidación dentro de los treinta (30) días de recibida, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecerlo por nota simple girada al emisor».

DATOS QUE AYUDAN A UN TRÁMITE EFICIENTE

Es conveniente poder identificar los siguientes datos en las facturas para lograr que el trámite del reclamo sea más eficiente:

-Nº de Comprobante: número que otorga la empresa de servicios de pagos a esa compra.

-Detalle de la Transacción: identificación de la empresa a la que se le envía el pago.

-Pesos o Dólares: monto de la compra expresado en la moneda en la que se realizó.

-Cuotas: cantidad de pagos realizados y faltantes.

LA FORMA MÁS EFICIENTE

Realizar el reclamo por medio de correo electrónico o un formulario electrónico que la entidad bancaria, o empresa, emisora de la tarjeta tenga disponible en su web oficial.

Cargar los datos necesarios, entre ellos indicar cuales son los gastos que desea desconocer. El reclamo será ingresado al sistema.

Guardar el número de reclamo recibido, el correo enviado y todo dato que proporcione la entidad bancaria o empresa.

La impugnación del resumen, es decir, el reclamo ante un gasto desconocido, será realizada por el titular de la cuenta. Ante el inicio de la gestión del mismo, la entidad bancaria o empresa tiene siete días hábiles para acusar recibo de la impugnación.

Una vez recibida la respuesta, si el cliente no está de acuerdo con ella debe rechazarla dentro de los siete días hábiles siguientes. Dentro de los 15 días siguientes se deberá corregir cualquier error o explicar la exactitud de la liquidación con copia de los comprobantes de compra o cualquier documento que acredite la situación en cuestión.

QUÉ HACER ANTE LA AUSENCIA DE UNA RESPUESTA DEL BANCO

Si han pasado los siete días hábiles y la entidad bancaria, o empresa, no ha emitido una respuesta, se puede acudir al Banco Central de la República Argentina (BCRA): desde el BCRA reciben los reclamos de usuarios de servicios financieros no resueltos por las entidades bancarias y los redireccionan a la Dirección de Defensa del Consumidor.

Estos son los documentos y la información necesarios para que la queja ante el BCRA sea efectiva:

Ser usuario final de servicios financieros

Número de reclamo asignado por la entidad financiera o empresa emisora de la tarjeta de crédito

DNI

Copia del reclamo realizado ante el banco o empresa

Copia de la respuesta de la entidad bancaria o empresa al reclamo

Que hayan pasado 10 días hábiles desde la presentación del reclamo

Si se desea, el cliente involucrado podría comunicarse directamente con la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor con el número 0800-666-1518 o por medio de un correo electrónico a [email protected]