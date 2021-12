Cómo cuidar a las mascotas del calor y de la pirotecnia

El veterinario Aldo Pirata Olivares explicó cómo proteger a perros y gatos de los peligros de las fiestas de fin de año.

Se acercan las fiestas y es tiempo de recordar las recomendaciones para que las mascotas no pasen un mal rato mientras durante. La fecha es estresante para perros y gatos, no solo por la pirotecnia, sino también por el calor.

El popular veterinario sanjuanino, Pirata Olivares, brinda recomendaciones para que los dueños de animales puedan transitar este periodo de la mejor manera.

Mascotas en riesgo

El golpe de calor es uno de los mayores riesgos que corren perros y gatos en verano ya que, a diferencia de las personas, ellos no tienen glándulas sudoríparas en el cuerpo, por lo que no pueden regular su calor corporal mediante el sudor; por el contrario, lo hacen a través de jadeos y del sudor que se elimina por las almohadillas plantares y, en el caso de los gatos, a través del lamido, explica el profesional.

Ante esta situación, “es importante que los animales tengan disponible agua limpia y fresca, espacios amplios y ventilados con sombra, y no dejarlos dentro de los autos; y en caso de hacerlo, deben quedar con los vidrios semiabiertos”, explica.

Además, recomiendan reorganizar las rutinas, darles de comer y sacarlos a pasear en horarios menos calurosos.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Los expertos señalan que las mascotas, antes de presentar un cuadro de deshidratación, tienen diversos síntomas como vómitos y diarrea, “es recomendable que sean atendidos a la brevedad, sin esperas; en esos casos, se debe concurrir al profesional veterinario de la manera más rápida”, señala.

Pirotecnia

Por último, en este combo de fin de año, la dinámica de los días festivos expone a las mascotas a sufrir estrés por exceso de ruido y explosiones. “Debido a su sensibilidad auditiva, los ruidos fuertes pueden causarles pánico y provocar conductas no habituales como escapar sin rumbo y perderse, lastimarse o lastimar a las personas”, advierte Pirata.

“Además, pueden padecer palpitaciones, taquicardia, jadeo, salivación, temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, aturdimiento y pérdida del control, entre otros”, agrega. En estos casos, se debe consultar al médico veterinario para considerar la utilización de alguna medicación que evitará estas situaciones, según cada caso particular.

“La principal recomendación es ubicar a nuestros animales en un espacio donde estén cómodos, con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados; y evitar arrojar pirotecnia cerca de los perros y gatos”.