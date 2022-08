Comienzo del Programa “Sembrando Talentos”

El puntapié inicial fue el año pasado. Ahí nació este proyecto que busca posibles talentos. También, apunta a crear una base de datos informativa y científica, con estadísticas de nuestra población escolar. Con eso, su implementación en el deporte, seguimiento y perfección en las distintas disciplinas deportivas.

Este lunes, se hizo el lanzamiento oficial en la Escuela Boero, de nuestra capital.

Las evaluaciones propiamente dichas han alcanzado hasta el momento la totalidad del departamento de Santa Lucía y Calingasta, siendo evaluados actualmente Capital y Rawson.

El programa “Sembrando Talentos” pertenece a la Dirección de Alto Rendimiento de la Secretaría de Estado de Deportes del Gobierno de San Juan. Una vez que cuente con una importante cantidad de datos ya se puede ir estableciendo una media de las evaluaciones en todos los test y todas las medidas, peso, talla, envergadura, etc.

Luego, se los contacta a través de la escuela y después a los papás. Se conoce su realidad social, económica, deportiva, etc. y ahí comenzar a seguirlo. En caso de que no esté incluido en el deporte, incluirlo en aquellos que según sus mediciones se acercan a su perfil.

VOCES

“Es un trabajo importante y en conjunto que vincula, Educación, Deporte y Salud”, Mario Artés, Director de Alto Rendimiento.

“La tarea mancomunada entre las áreas ayuda a la formación integral de nuestros estudiantes”, Ana María Sánchez, Secretaria de Educación.

“Es fundamental medir para mejorar. Trabajamos para que a través del deporte tengan un futuro mejor”, Jorge Chica, Secretario de Deportes.