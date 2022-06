Comienzan los cuartos de final

Marquesado-Unión, Alianza-San Martín, Desamparados-Aberastain y Del Bono-San Lorenzo disputan esta tarde los encuentros de ida en cada llave. Se juegan desde las 16.00. El domingo y lunes, las revanchas.

El mata-mata comienza hoy. Las llaves de cuartos de final del Torneo de Invierno “Luis Toto Herrera” empiezan a definirse esta tarde, desde las 16.00, cuando se jueguen los encuentros de ida.

Entramos en la hora de la verdad para conocer al campeón del primer torneo del fútbol de primera división A de la Liga Sanjuanina.

Los cotejos de esta tarde serán en las canchas de los peores ubicados en la tabla en la fase clasificatoria, es decir los que terminaron del quinto al octavo lugar. Las revanchas serán en los escenarios de los mejores ubicados, en donde se definirán los semifinalistas, que también será en modalidad partido-revancha. Mientras que la final será a único duelo, probablemente en el Bicentenario.

Para hoy, Marquesado vs. Unión,

Alianza vs. San Martín, Desamparados vs. Aberastain y Del Bono vs. San Lorenzo, en cancha de los primeros.

Las revanchas son el domingo a la misma hora, salvo San Martín – Alianza que es el lunes.