Comienza la presencialidad plena en 14 departamentos

El ministro de Educación Felipe de Los Ríos explicó que desde hoy las escuelas irán sumando el 33% de los alumnos de una burbuja a otra. El 15 de octubre será la fecha en la que ya todos los alumnos de SJ estarán en las aulas.

El ministro de Educación de SJ, Felipe de los Ríos explicó, durante una entrevista en Zonda TV, los detalles de la nueva etapa de presencialidad escolar que inicia desde hoy.

“Comenzamos con este nuevo sistema en los 14 departamentos, excepto las escuelas cabecera que tienen mayor cantidad de matrícula, donde empiezan a integrar el 33% de la burbuja 2 a la 1. Lo vamos a ir haciendo de una forma acompasada y organizada”, explicó el ministro.

Y detalló que “el jueves próximo a las 15.00 el ministro Trotta nos convoca a los 24 ministros, para ya con los especialistas de salud de la Nación establecer la distancia admisible. Esto ya hace que la distancia de 1,50 metros, según las condiciones de contagio de cada departamento, pueda empezar a regularse”.

En este sentido indicó que el proceso que inicia hoy deberá ya al 15 de octubre incluir a los alumnos del Gran SJ, que en esta primera instancia no están contemplados.

Todo dependerá de “la cantidad de matrícula que tienen las escuelas”. Pero a esa primera quincena de octubre se apunta a tener ya incluidos a “una matrícula de 251 mil alumnos más los 35 mil docentes”.



Y el funcionario explicó que “muchas escuelas van a ir llegando antes dependiendo de varios factores”. Destacó que no se puede trabajar de otra manera porque uno de los puntos claves es el transporte público. “Este es un vínculo para el contagio, entonces tenemos que ir gradual”, agregó.

“Por semana tenemos hoy 120 mil alumnos se va a sumar un 33% de cada nivel y modalidad. es un número muy importante”, añadió.

Como se garantiza la promoción

El ministro explicó que los alumnos no repiten “en termino físicos, pasan al aula siguiente pero la deuda académica la resuelve con el Programa Prasir o con otros programas nacionales se salda el déficit de aprendizaje”

Indicó que hay “contenidos priorizados para esta pandemia para garantizar habilidades y capacidades que permitan seguir aprendiendo”.

Recalcó que “en algún momento del 2021 2022 SJ con esta simetría que nos generó la pandemia lo vamos a terminar resolviendo.

Hay 6 mil alumnos que estaban desvinculados. Los 4 mil de primarias ya los hemos vinculados. Ahora vamos a sumar el programa PMI, ya que la Nación nos esta ayudando de muchas formas y no descansamos en solicitar todas las herramientas posibles”.

El ministro aseguró que “las mesas de diciembre las volvimos a pasar al otro año. Llegamos con las clases en secundaria al 17 de diciembre”. “Necesitamos que el alumno siga en el sistema y pueda aprender”, comentó.

El funcionario descartó aulas diferenciadas para alumnos vacunados y no vacunados.

“Lo que a mi me parece es que tomar decisiones que pongan sobre relieve de tener accesibilidad o no, no es conveniente. Si hay que estar atentos y participar de cuanta oportunidad tengamos para que la vacunación llegue a todos”, concluyó.