Comienza la ola de calor y se siente primero en SJ. Las temperaturas suben primero en San Juan y otras provincias, donde llegarán a los 44 grados. Enterate que pasará en el Gran SJ y en los departamentos alejados.

La ola de calor que afecta desde hoy a la Argentina, comienza a percibirse en un grupo de provincias donde se encuentra San Juan.

Este domingo, la temperatura máxima en SJ fue de 39,6 grados pero para mañana y el jueves, el servicio meteorológico nacional pronostica una máxima de 41.

Sin embargo, otros pronósticos climáticos, hablan de temperaturas extremas que podrían llegar en nuestra provincia a los 44 grados.

Anticipan que “se esperan temperaturas muy altas, hasta el sábado 15 inclusive en el Gran San Juan y alrededores”.

“En especial del miércoles al viernes inclusive, pueden estar entre 42 y 44 grados”, indicaron.

Asimismo señalaron respecto a las temperaturas mínimas, que también serán más elevadas de lo habitual.

“Las mínimas se espera que sean muy altas, entre 27 y 29 grados”.

Vientos y algunas nubes

Por otra parte, adelantaron que “los vientos y la nubosidad que se produzcan durante estos días, podrían generar un alivio muy tenue y temporal que posiblemente no sea suficiente para apalear el calor”, subrayando que “no se esperarían lluvias durante todo el período”, en el gran San Juan.

Los vientos llegarían el jueves, con ráfagas entre 20 y 30 grados por del sector Noroeste, mientras que el viernes se esperan vientos del Sur, con similares intensidades, anticipó por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR?

Un ola de calor se define cuando las temperaturas máximas y mínimas superan o igualan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad del país.

TORMENTA EN JÁCHAL E IGLESIA

Junto con las temperaturas extremas, se pronostican en Jáchal e Iglesia, tormentas sobre todo en la zona de precordillera.

No se descarta que en ambos departamentos, haya ráfagas intensas de vientos, tormentas aisladas y ocasional caída de granizo.

Mientras tanto en los valles de Calingasta e Iglesia, se esperan condiciones favorables para que se generen algunas lluvias y tormentas aisladas durante la tarde. No obstante, se espera que la ola de calor que azota desde hoy a todo el país, no afecte en gran medida a estos dos departamentos.