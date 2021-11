Comerciantes Unidos sugiere cerrar el lunes

Con motivo del fin de semana largo, desde la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos de San Juan proponen que el día 20 se trabaje normalmente y no así el día lunes

Desde la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos plantearon una posibilidad de atención para el fin de semana largo. En un comunicado de prensa sugieren que la atención sea normal el sábado 20 y cerrar el lunes 22.

Desde la entidad se recordó a todos los comerciantes que el próximo 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, feriado que será trasladado al 22 de noviembre con el objeto de impulsar la actividad turística

Plantean en cuanto a las diferencias entre los días feriados y los días no laborables, es importante recordar que durante los días feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar por lo cual, si lo hacen, se les debe abonar jornada doble, es decir un 100% más que un día normal. A su vez, cuando un día feriado tradicional no se trabaja, éste se abona a los empleados como si fuera una jornada simple (aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas ese día).