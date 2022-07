Comerciantes locales no saben a qué precio vender

La cotización del dólar, los aumentos de precios constantes tienen un impacto muy fuerte en el sector comercial. A esto se suma que se acrecienta el faltante de productos en las góndolas.

La volatilidad económica de estos días presenta un panorama complicado a la hora de ejercer el comercio. Desde el gobierno, ante el faltante de algunos productos sostienen que es especulación, en tanto que los comerciantes a la hora de llegar al consumidor tienen dificultades por los incrementos de precios y también por la variación en el tipo de cambio.

El presidente del Centro Comercial de San Juan, Dario Minozzi afirmó “que este conflicto entre la política económica y la economía política nos está llevando a un terreno de incertidumbre, donde el desmanejo, el despropósito y la conspiración que hay en el gobierno están dejando de lado las necesidades de la gente. En muchos casos no se sabe a que precio vender”. Otro de los problemas que “tenemos es perder la soberanía de la moneda”.

“Queremos certidumbres en cuanto a la provisión de insumos que nos están faltando para fabricar artículos nacionales. También tenemos el temor si estamos vendiendo a buen precio o no porque lo que vendemos hoy a un precio cuando lo reponemos nos cuesta lo mismo que cuando lo vendimos“. Oscar Tarrio,

director nacional

de CAME

Agregó que “este es un tema muy difícil y no se están tomando medidas al respecto. Por ejemplo no hay planificación económica y ni siquiera se aprobó el presupuesto”. Es por esto que el dirigente al analizar el actual escenario político económico manifestó que “se tiene que reaccionar rápido porque sino los caminos nos conducen a caminos muy incierto y poco deseables.”

Minozzi al analizar la coyuntura económica explica que “esto nos afecta como a todo el mundo. El comercio es un espejo de lo que ocurre en la sociedad. Por ello hoy con la perdida del valor de la moneda, del poder adquisitivo y la falta de inversión repercuten en las ventas y los ticket”.

“En este contexto tenemos salarios bajos y una situación económica muy compleja donde vemos que ni siquiera salen a relucir los sectores de defensa como el gremial y el sindical. Creo que esta asimetría social de medir salario por inflación es muy injusto por lo que creo que es el momento de que todos los sectores tomen un camino concreto del diálogo”.

La escasez de productos

Este marco económico complicado se refleja en las diferentes góndolas con la escasez de productos. “Seis de cada 10 productos en la Argentina tienen componentes importados. Esto lleva a que en todos los sectores de la Argentina se estén produciendo algún tipo de escases por algún motivo”, dijo el dirigente.

Agregó que “esto no es por ninguna especulación financiera, es una especulación de sobreviviencia. El empresario no tiene que producir, no tiene que vender y la cesación de actividades del desarrollo productivo son muy costosas y retomarlas es muy complejo”. Agregó que “esto afecta tanto a la cadena productiva que pueden ser incalculables los perjuicios económicos que se están produciendo hoy”.

Sobre los productos que faltan en la plaza local afirmó que “ya se sabe los problemas que hay con el gasoil, los repuestos, las automotrices, las cubiertas. También hay graves problemas en la electrónica. Principalmente los productos que tiene más incidencia en el dólar son los que están en faltantes, por esto se tienen que reemplazar y en caso que no se pueda se tendrá que prescindir de algunos productos”.