Coldplay agota dos River en horas. La banda británica acaba de lograr un nuevo récord en el país con su especial gira “Music Of The Spheres World Tour”, superando a The Rolling Stones e, incluso, a Soda Stéreo.

Definitivamente, Coldplay rompe su propio récord en Argentina. Superando a The Rolling Stones e, incluso, a Soda Stereo, que se despidió de sus fans con seis shows en el mítico Monumental, la banda liderada por Chris Martin, confirmó un séptimo show en el país, a realizarse el 4 de noviembre en River.

El regreso del fenómeno británico a suelo argentino se llevará a cabo con entradas agotados, el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y 1 y 2 de noviembre. Los tickets para el 4 de noviembre se pueden conseguir a través de All Access a partir de $8000, en la platea alta Sivori. En tanto, el campo tendrá un valor de $10.000. mientras que la platea media Sivori $12.000 y las plateas altas $12.500. Por su parte, la platea asciende a $13.500, la platea preferida $19.000 y el campo delantero $19.500. A todos los precios hay que agregarle el cargo por el servicio.

Las tres nuevas fechas de Coldplay (1, 2 y 4 de noviembre) fueron confirmadas en menos de 24 horas y se suman a los recientemente anunciados shows de Colombia y Chile a raíz de la imponente demanda de los fans. De esta manera, la banda se presentará en el marco de “Music Of The Spheres World Tour” para presentar “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de la banda.

Luego de su última visita al país, en el marco de la exitosa gira “A Head Full Of Dreams” (que comenzó en Argentina en 2016 y finalizó acá también un año después, en 2017), los británicos presentaron “Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.