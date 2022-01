Cobrar por crear en Instagram. Hace menos de una semana, la ya conocida red social que forma parte del grupo meta, Instagram, anunció un cambio que determina un antes y un después para los creadores de contenido en esta plataforma.

Escribe:

Bruno Savoca Albors

Innovación-Tecnología

www.brunosavoca.com

Antes de comenzar, vamos a aclarar algunos puntos. Nadie va a tener que pagar por utilizar Instagram, sino que solo tendrás que pagar para acceder a determinado contenido de ciertos creadores. Hace ya algunos años, llos creadores de más renombre de Instagram están ocupando un lugar trascendental en la escena, estos podrán crearse una suscripción para acceder a parte de su contenido.

Esto quiere decir que el contenido normal de todas las personas que sigues lo vas a poder seguir viendo gratis, tanto las publicaciones como los vídeos y las historias. Todo esto seguirá siendo como hasta ahora. Sin embargo, algunos creadores de contenido con más renombre podrían tener parte del contenido de pago. No todo, sino solo algunas publicaciones que serán exclusivas para los usuarios que decidan pagar a estos creadores.

En las Historias solo para suscriptores, identificadas con un anillo morado, los creadores pueden compartir cosas como contenido detrás de escena, encuestas especiales y más. Instagram dice que espera crear herramientas que permitan a los creadores conectarse con suscriptores “fuera de la plataforma” en el futuro.

Para registrarse una suscripción de sus creadores de contenidos favoritos se hará a través de compras tradicionales en la app de Instagram tanto en iOS y Android. Por ahora, Instagram no se queda con una parte de los ingresos de los creadores. “Somos lo mismo que todo Meta: no tomaremos ningún reparto de ingresos hasta al menos 2023”, dijo la codirectora de producto de Instagram, Ashley Yuki.

Con el tiempo, las suscripciones de Facebook e Instagram podrían fusionarse.“En este alfa, eso aún no está implementado. Pero eso es algo que definitivamente podríamos considerar para el futuro”, dijo Yuki.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que las suscripciones “ayudarían a los creadores a ganar más al ofrecer beneficios a sus seguidores más comprometidos, como el acceso a Lives e Stories exclusivos.

En el lanzamiento, solo 10 creadores de Estados Unidos obtuvieron acceso a la nueva función, ya que Instagram considera que se trata de una prueba “alfa” destinada a permitir los comentarios de los fanáticos y creadores por igual.

Si quieres seguir a estos creadores y suscribirte, aquí está la lista de creadores alfa:

@alanchikinchow, @sedona._, @alizakelly, @kelseylynncook, @elliottnorris, @jordanchiles, @jackjerry, @bunnymichael, @donalleniii, @lonnieiiv.

Encontrá más en www.brunosavoca.com