Club Atlético Huaco, el más antiguo de SJ celebró otro año

Este fin de semana fue la gran celebración por los 121 años del Club Atletico Huaco.

El club más antiguo de la provincia que inicio en el año 1901 y paso de generación en generación, lleno de historias y mucha pasión por el fútbol.

El Club Atlético Huaco es la entidad deportiva más vieja de nuestra provincia que sigue en funcionamiento. El club vio la luz el sábado 25 de mayo de 1901 por iniciativa de un chileno, y sigue firme en estos tiempos difíciles. Este fin de semana, realizaron los festejos con un acto donde estuvieron presentes las autoridades departamentales.

Su fecha de fundación pone al club como uno de los más antiguos del país. Según los registros, el Club Atlético Huaco debe estar –al menos- entre los primeros veinticinco del listado. El primero de todos fue el Club Mercedes de Buenos Aires (12 de mayo de 1875) y el décimo en el clasificador es el Club Atlético Argentino de Quilmes (1 de diciembre de 1899).

Su tierra es la de Huaco, a 184 kilómetros de la Ciudad de San Juan, distrito del departamento de Jáchal en el que nació el reconocido y exitoso músico, poeta y compositor (entre otras profesiones) Eusebio de Jesús Dojorti, más conocido por su nombre artístico, Buenaventura Luna.

Por otro lado, el Club Atlético Huaco tiene la particularidad de que su fecha de fundación coincide con la del Club Atlético River Plate de Buenos Aires.

Historia

Don Rogelio Munizaga, un residente de la zona nacido en Chile, fue el principal fundador de la institución y se convirtió en el primer presidente de la misma.

A lo largo de los años, el club ha tenido varios nombres y también cambios en sus colores oficiales. Con respecto a lo primero, hubo años en el que el Club Atlético Huaco se llamó Estrella del Sur (algunos escritos afirman que este fue el primer nombre, otros lo desmienten), Mayor Zagni, Atlético del Rosario o Club Atlético Unión, según lo relata un texto periodístico publicado en julio de 2012 por Tiempo de San Juan.

Desde hace tiempo a la fecha que, en honor al Club Newell’s Old Boys de Rosario –Santa Fe-, el Club Atlético Huaco adoptó el negro y el rojo como sus colores oficiales. No obstante, en las líneas escritas por una periodista sanjuanina figura que durante un tiempo (no especificado) fueron el negro y el amarillo los tintes que se lucían en las indumentarias del club (este último color por la Virgen del Rosario). En la actualidad, la segunda vestimenta de la institución está confeccionada a base del rojo y el blanco, como ocurre en el club sentado en el barrio porteño de Núñez.

Según relataron los lugareños más memoriosos, en un primer momento el predio de la institución consistía de un humilde potrero que cumplía la función de cancha de fútbol, en cercanías del río. Y desde hace años que el club está instalado en el predio de la avenida San Martín, entre las calles Fray Luis Beltrán y Chile.

Palmarés

En lo que respecta a los títulos y campeonatos logrados, en las blancas paredes de la sede social del club se exhibe una batería de fotografías que muestran a distintos jugadores, valientes y habilidosos, quienes supieron dar vueltas olímpicas con el Club Atlético Huaco. A la par están los trofeos de dichas victorias inolvidables, que permanecen en las relucientes vitrinas. En los últimos años, la institución ha competido y oscilado entre la Primera y Segunda División de la Liga Jachallera de Fútbol.

Su rol cumple en la localidad

Como sucede en un sinfín de instituciones deportivas, particularmente aquellas que están situadas a muchos kilómetros de las metrópolis y los centros urbanos, el Club Atlético Huaco (CAH) representa mucho para Huaco. El club es un eslabón que une a la comunidad y forma parte de la identidad de los lugareños. El crecimiento y, sobre todo, el sostenimiento del club está basado en el esfuerzo, trabajo, responsabilidad, colaboración y cariño que le ponen los vecinos de la zona. Es parte de la esencia. Casi un centenar de personas son socias activas del club, quienes mensualmente hacen un aporte económico, y detrás de ellos muchos más simpatizantes del club.

Predio deportivo

En el año 2018, un equipo de profesionales compuesto por arquitectos y funcionarios de la Secretaría de Deportes llegó hasta las puertas de la institución. La visita fue en el marco del programa social que ejecuta el Gobierno provincial y que tiene la finalidad de trabajar en pos del crecimiento en la infraestructura de los clubes y entidades deportivas y sociales de San Juan. En el lugar, aquellas personas se encontraron con una casa pequeña que funciona como sede social, un salón de usos múltiples en el que se celebran eventos deportivos y sociales de la comunidad. Un campo de juego, de amplias medidas, en el que se realizan entrenamientos y partidos oficiales. Además de los respectivos baños y camarines.