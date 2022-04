Clerc reveló el motivo íntimo por el que se reconcilió con Vilas. Años después de su pelea, el extenista y comentarista habló sobre cómo la condición de su hija Sofía los ayudó a reconciliarse.



Mucho antes de la polémica entre David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y otros miembros de la Legión, una generación de fanáticos del deporte argentino creció junto a la rivalidad de Guillermo Vilas y José Luis Clerc, los tenistas más ganadores de la historia del país. Entre ambos conquistaron 87 títulos de ATP y, a pesar de la bronca existente entre ambos, llevaron a la Argentina a la primera final de Copa Davis en 1981 (1-3 ante la Estados Unidos de McEnroe).

Muchísimos años pasaron desde que dejaron atrás sus raquetas y los 14 enfrentamientos que tuvieron en torneos oficiales. Sin embargo, la mala relación entre ambos producto de una lucha por ser los mejores de Argentina y del tenis mundial en general persistió por mucho tiempo. En charla con el programa Todo Pasa de Urbana Play FM, Batata reconoció que fue “muy boludo” en su enojo contra Willy y reveló la importancia que tuvo su hija menor en la recomposición de su vínculo.

Luego de hablar sobre cómo padeció los trastornos por ansiedad y lo cerca que estuvo del suicidio (“No podía ver a mis hijos. Pensaba que les iba a hacer algo. En Estados Unidos conocí a un psiquiatra que me medicó y dije ‘hay otra vida’”), Clerc respondió todo acerca de su amistad con Vilas y el rol de su hija Sofía en el acercamiento entre las dos leyendas del tenis argentino: “A Guillermo lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro. Estuve muy peleado con él. Me amigué por mi hija, Sofi. La vida muchas veces te pone estas cosas sobre la mesa. Sofi es hipoacúsica, es una chica feliz que escucha perfectamente, que habla perfectamente y él me ayudó. El gesto me sorprendió porque no nos hablábamos, estábamos muy peleados. No lo quería ni ver. Los celos de la competencia, nuestros entrenadores…”, explicó Batata, que en la actualidad sigue en su rol como comentarista en ESPN.

Clerc reveló que llamó a Vilas porque sintió que lo necesitaba para sobrellevar la condición de su pequeña hija: “Lo llamé para decirle que lo necesitaba, porque la problemática era mayor en el colegio, donde hay 77 chicos con 45 maestras, se necesita mucha plata para sostenerse. Lo llamé y le dije que mi mujer estaba organizando un evento. “Voy”. Me quedé helado. Qué pena (pelearse), qué boludo, lo digo ahora que está mal, porque quisiera estar al lado de él. Me emociona porque es parte de mi vida Guillermo Vilas”, agregó.

Por último, Clerc dejó una linda reflexión sobre cómo perdió tiempo en su relación con Vilas, el máximo rival de su carrera tenística: “Es el hermano que nunca tuve o tuve y se fue muy rápido. Lo amo, lo quiero. Cuántas estupideces que muchas veces cuando uno está metido en un deporte tan competitivo como el tenis… Es un deporte jorobado. Cuando tenés la suerte de estar tan arriba, estás muy metido en lo tuyo. No mirás para los lados”.