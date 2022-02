Claves para potenciar el descanso con la alimentación

Con el paso de los años, se pueden producir cambios en los patrones de sueño, los cuales provocan insomnio o problemas para dormir. ⁣

⁣La mayoría de los adultos necesita de 7 a 8 horas de #sueño por noche para tener un buen descanso y estar alerta, especialmente las personas mayores de 65 años. ⁣

⁣Seguro que a veces has despertado como si no hubieras dormido en toda la noche pero ¿a qué se debe esta falta de descanso? ⁣

⁣Los motivos pueden ser muy variados: desde el estrés hasta haber realizado ejercicio físico, pasando por haber modificado alguna rutina; pero también puede deberse a la alimentación.⁣

⁣Es por eso que para potenciar y asegurar un mejor #descanso podemos ayudar a nuestro cuerpo con algunos hábitos simples de lograr, desde nuestra alimentación.⁣

⁣*Optá por hacer cenas ligeras en cantidad como en composición. ⁣

⁣*Que sean completas, es decir, que incluyan vegetales, proteínas ⁣magras, etc. son las que nos ayudarán a dormir mejor.⁣

⁣*Consumí alimentos ricos en triptófano, para garantizar la producción de serotonina, neurotransmisor que estimula el ciclo del sueño. Alguno de ellos son el atún, huevo, soja, lentejas, queso, frutos secos, alubias blancas, palta, banana, entre otras.⁣

⁣

Lo que tenés que evitar en las cenas

⁣*Consumir alimentos muy grasos, el cuerpo tiene que gastar más energía para procesarlos, por ende te cansás más.⁣

⁣*Tomar bebidas gaseosas, por su alto valor de azúcares.⁣

⁣*Tomar bebidas alcohólicas que deshidratan.⁣

⁣Además, podés valorar incluir alguna infusión a base de hierbas relajantes como valeriana, tilo o melisa, siempre que tu médico lo recomiende.⁣