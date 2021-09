Claves para detectar mentiras

Luego de un día de trabajo en Nueva York, me disponía a almorzar y decidí ingresar a un pequeño restaurante de comida mexicana. Me agrada la comida picante pero también me gusta escuchar de fondo, las conversaciones en español de los latinos que se dan cita en esos lugares.

A pocos metros de mi mesa había una pareja que discutía en vos baja, pero suficientemente audible como para que yo percibiera al menos algunas palabras. Si bien no lograba comprender toda la conversación, cada tanto se oía una frase más enfática de parte de la mujer con un volumen propio de una persona molesta.

Al parecer se trataba de un altercado en el que el hombre estaba siendo interrogado por su pareja por mensajes de WhatsApp a los que ella había accedido sin el consentimiento de él.

“Quiero saber toda la verdad” dijo ella en tono imperativo y yo me sonreí en silencio mientras saboreaba unos tacos picantes. Observé que él cabeceaba sutilmente bajando la vista hacia un costado en una actitud culpógena, mientras escondía uno de sus dedos pulgares envolviéndolo en el resto de los dedos formando un puño cerrado, configuración manual que he visto muchas veces en conflictos carcelarios y que, en muchos casos, denotan el ocultamiento de la información con un elevado nivel de estrés.

Los gestos de él delataban que realmente tenía algo que ocultar, y por un momento me dieron ganas de acercarme a la mesa y decirle a ella: “Te está contando la verdad, pero con su cuerpo”.

Mientras observaba la escena y contenía el impulso de señalarle a la joven la respuesta que ella estaba buscando en los gestos y postura del muchacho, pensé que los humanos ostentamos una necesidad casi morbosa de descubrir las mentiras de quienes se relacionan con nosotros.

La pregunta es ¿Qué haríamos si pudiéramos detectar todas las mentiras a nuestro alrededor? ¿Podríamos vivir con eso? ¿Podríamos vivir en paz viendo el engaño claramente dibujado en el lenguaje corporal de nuestro cónyuge, de nuestros amigos, socios, colegas, etc?

Nuestras posturas, gestos, proxemias y movimientos kinésicos, nos dan claras pistas para verificar la veracidad de los relatos. En una mirada, en un movimiento de manos, podemos comprender qué grado de verdad hay en nuestro interlocutor. Conocer los códigos y la lógica del lenguaje corporal, nos da una ventaja extrema en nuestras relaciones de la vida cotidiana.

Pero seamos sinceros. También nos pone en desventaja. ¿No es cierto que a veces es mejor no saber? ¿Cómo administrar la decepción que nos produce ver el engaño justo delante de nosotros? ¿Cómo asimilar nuestro desencanto al descubrir las gestualidades que denotan desprecio en una persona que simula empatía?

En mis años dando entrenamientos y capacitaciones para detectar mentiras, son muchos los estudiantes que me dicen “yo tengo una habilidad especial; me doy cuenta cuando me están mintiendo”. Sin embargo, dicha “habilidad” casi siempre es una ilusión. Sin el entrenamiento adecuado, las personas en general -incluso las que dicen ser muy perceptivas – solo aciertan en detectar mentiras con un porcentaje que apenas supera el 50% de eficacia. Escasa medida para tamaña tarea.

Ahora bien, con el entrenamiento adecuado y conociendo las variables del lenguaje del cuerpo, se puede extender la efectividad a un 80%. Detectar ocho de cada diez mentiras a nuestro alrededor, no es un mal número.

En el mundo son contados los expertos que han desarrollado esta habilidad tan particular aproximándose al 100% de efectividad. La misma solo se alcanza con lo que yo llamo el tetragrammaton de la Comunicación No Verbal; investigación, análisis, observación y práctica (IAOP)..

Un camino apasionante por el que podemos transitar para conocer profundamente el mensaje escondido en los pliegues del rostro o simulado detrás de un movimiento sutil del cuerpo de nuestros interlocutores.



La buena noticia de hoy es que, luego de recibir cientos de mensajes en mis redes pidiendo esta información, decidí que el próximo 25 de setiembre daré, para todo el mundo hispano la conferencia virtual “Cómo Detectar Mentiras”, con información actualizada. Será un encuentro ameno con información científica y un toque de humor. En mi cuenta de Instagram encontrarás toda la información para no perdértelo.

En ese encuentro voy a darte las claves para conocer qué hace nuestro cuerpo cuando mentimos, y voy a contarte cómo activar en tu cerebro la capacidad de observación y comprensión del lenguaje corporal para que puedas asomarte a un sinfín de códigos y metamensajes más allá de las palabras. Esto es posible porque con nuestras palabras expresamos nuestras ideas u opiniones, pero con nuestro cuerpo exhibimos nuestras emociones. Si hay contradicción, entonces, conviene creerle al cuerpo. Porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

Hugo Lescano

Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal Consultor de la OEA (Washington DC) en Negociación y Comunicación no Verbal

Instagram: @hlescano

Página oficial