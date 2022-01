Claudio Rojas y Gisselle Aldeco celebran el Día del Músico. La propuesta es una fusión de tango y folclore, esta noche desde las 22 hs. Después de atravesar el Covid el cantante asegura que este concierto es un nuevo comienzo. “Uno no valora las cosas hasta que las pierde”, destaca.

Mañana se celebra el Día Nacional del Músico en homenaje al natalicio de Luis Alberto Spinetta. En este marco, los cantantes Claudio Rojas y Giselle Aldeco organizaron un show esta noche, desde las 22 hs en Escaleno (Lateral de Ruta 20, frente al Monumento al Gaucho).

“Se trata de la primera presentación del año y en mi caso, la primera post covid, la semana pasada me dieron el alta”, cuenta Claudio, emocionado.

“Después de estos días de aislamiento con los síntomas, la preocupación de tener a mi familia contagiada y que no todos responden de la misma manera, no todos los organismos son iguales, es un nuevo comienzo”, agrega el cantante.

“Como siempre, intento rezar cantando, dar gracias a Dios, al cielo y al universo porque pude superar este contagio y ahora me encuentro retomando las actividades siendo más consciente de la importancia de cuidarnos”, destaca Claudio.

“Uno no valora las cosas hasta que las pierde. Esta pandemia ha venido a cachetearnos y despabilarnos, por eso este primer show del año es un nuevo comienzo”.

Nuevos proyectos

Además, Rojas se siente muy motivado ya que retomará el show “Hermanos”, de tango y folclore, donde lleva a cabo una propuesta muy dinámica junto a los bailarines del elenco “Recuerdo Pasional” de tango y de “Surcos Ballet”, de folclore, además de las musas milongueras que vuelven a la actividad después de un año.

“Se vienen más propuestas junto a músicos en vivo, tango y folclore con Rolando García Gómez, Johnatan Vera con quienes ya tenemos una presentación el 2 de febrero”, destaca.

“Ojalá que sobren las posibilidades para poder llevar a cabo todas las propuestas artísticas”.

TALLERES DE TANGO Y FOLCLORE DE LA UNSJ

Se invita a la comunidad sanjuanina a participar de los talleres de Tango y Folklore de la Secretaría de Extensión de la UNSJ que se desarrollarán durante lo que resta de enero y febrero en diferentes plazas departamentales.

Federico Heredia, profesor de los talleres, expresó que “el único requisito es querer divertirse y disfrutar de esta música ciudadana y folklórica argentina. No hace falta tener conocimiento previo”.

Esta actividad se realiza los martes, jueves y sábados, de 21 a 23.30 horas aproximadamente.

El próximo punto de encuentro será la plaza de Santa Lucía. Las clases son abiertas y gratuitas.