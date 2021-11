Claudia Pirán criticó a Patricia Sosa por sus declaraciones después del partido

La cantante sanjuanina criticó las publicaciones en redes sociales de Patricia Sosa luego del partido entre Argentina y Brasil.

Luego que se hiciera viral los comentarios de Patricia Sosa, donde criticaba a los organizadores de la Fiesta del Partido, a raíz de que tuvo demoras para poder volver a Buenos Aires junto a Juan Carlos Baglieto y Mateo Sujatovich desde San Juan, la cantante Claudia Pirán respondió a sus dicho.

Vale marcar que Sosa durante la espera para poder subir al avión, hizo un reel donde contó paso a paso lo que ocurría, en algunos momentos a tono de chiste y con mucho sarcasmo.

Ante esto Claudia Pirán, utilizó las redes sociales para hacer conocer lo que pensaba.

También en diálogo con Zonda Diario manifestó que “me molestaron las declaraciones de Patricia Sosa y la burla porque ella lo toma como si fuera un chiste. Me parece que detrás de las sonrisas más perfectas se han dicho las cosas mas tristes”.

Así las cosas remarcó que “un chiste nunca va en desmedro de nadie, menos de los trabajadores y mucho menos de una provincia que la acaba de recibir y que seguramente la trataron maravillosamente bien, que cada vez que viene debe pasar lo mismo

“Lo que opiné no tiene que ver con quién cantó o como lo cantaron porque estos partidos que vienen organizados por la CONMEBOL- Confederación Sudamericana de Fútbol- viene todo armado y nosotros ponemos el sitio”, explicó la referente sanjuanina. Agregó que “con esto no hay lugar a preguntarse si correspondía a que cante un local porque la provincia no tiene nada que ver con la organización. Solo colabora a que el evento se organice de la mejor manera posible”.