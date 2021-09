Clase virtual: un profesor echó alumnos por no tener conexión estable

Un profesor tomó una medida drástica en plena clase virtual con los alumnos que no tenían una conexión a Internet estable pero uno de ellos lo enfrentó y se viralizó.

Si bien la virtualidad es en muchos países el modo en el que se dictan clases desde que se desató la pandemia de coronavirus, para muchos docentes y alumnos puede llegar a ser frustrante ya que su mayor limitación es que necesita una conexión a Internet que sea estable. En esta ocasión, un profesor de México recorrió el mundo por su mala predisposición y por cómo lo enfrentó un estudiante.

En un encuentro remoto con su alumnado del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) “Gonzalo Vázquez Va”, Juan Luis Medrano Wong comenzó a echar de la plataforma en la que se llevaba a cabo la cursada a quienes no podían conectarse de manera correcta. Sin embargo, uno de ellos se atrevió a contestarle y publicó el caso en las redes sociales.

En Twitter, Alan Parangueo contó: “Nuestro profesor del grupo 51V41 saca de la clase a los alumnos que no llegan a tener encendida la cámara, inclusive si le explicamos nuestros problemas”. “Él se niega a empatizar y prestarse a comprender que no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades, oportunidades, etcétera, para contar con buenos celulares, computadoras, internet. No todos tenemos los mismos recursos y no hay que ser un genio para comprender eso”, explicó.

Mientras tanto, en TikTok subió el video del momento en que le señaló al docente lo equivocado que estaba con sus estudiantes. “Maestro, no creo que sea justo tener que soportar sus actitudes”, le dijo además de indicarle la situación de los chicos.

“Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión cuando unos ni tienen una buena cámara, un buen dispositivo, un buen internet, y usted lo único que hace es sacarlos sin importar lo que está pasando. Le estamos contando nuestros problemas y a usted no le importa”, le reprochó asimismo Alan a su profesor.