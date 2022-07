Cinco mitos sobre la fruta

Seguro que alguna vez escuchaste alguna creencia como “si comes mucha fruta, vas a engordar”, “no la consumas de noche”, muchos de estos mitos se han instaurado en nuestra sociedad y alientan a reducir o evitar su consumo, el cuál es tan necesario.

Más allá de comentar sobre los beneficios de consumir frutas y verduras es necesario concienciar sobre los perjuicios de no hacerlo, ya que las patologías más prevalentes hoy en día, como la diabetes u otras enfermedades crónicas no transmisibles, están muy ligadas a un estilo de vida sedentario y al no consumir una suficiente cantidad de frutas y verduras.

Los 5 mitos más comunes

Comer fruta de noche engorda: No hay evidencia científica de que la fruta engorde según la hora de la ingesta.

La fruta adelgaza: Por sí sola no nos va a adelgazar. Para ello, debemos acompañar una buena alimentación con ejercicios.

Es mejor no mezclar frutas: No hay evidencia de que ninguna mezcla de alimentos con frutas pueda ser perjudicial o beneficiosa.

Solo una porción al día: Es recomendable comer cinco porciones de frutas y verduras al día, es decir 400 gramos aproximadamente

Mejor ingerirla en zumos: Siempre es mejor en piezas enteras, ya que los azúcares se consideran de manera distinta. En zumo se considera azúcar libre por lo que se debería limitar su consumo. Por lo tanto un zumo no sustituye las 5 piezas de frutas de consumo diario.