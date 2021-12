Cierre exitoso de ACAT en Iglesia

Rodeo coronó a los campeones de la categoría autos de ACAT en un fin a pura velocidad con la última fecha del campeonato 2021.

Iglesia le puso punto final al campeonato de Rally 2021, organizado por ACAT y coronó a 13 campeones en la última carrera del año.

Con la presencia de mucho público y un total de 85 participantes, concluyó el calendario de este año que contó con cuatro apasionante fechas de ACAT.

La última función tuvo tres etapas, la primera de 16km. unió Rodeo-Tudcum, la segunda de 30km. conectó fue en Angualasto y la última de 10km. recorrió el Tiro Federal a pura velocidad.

Pero la adrenalina aún no terminó, porque el próximo fin de semana se correrá la última carrera de las Motos y los Quads, también en Rodeo.

Como de costumbre, ACAT cerró el año a toda velocidad en el departamento de Iglesia.

FIXTURE 2022

El año que viene ACAT arrancaría la temporada de velocidad en el mes de marzo en el departamento de Angaco. Luego, la segunda fecha del calendario sería en Sarmiento.

CONOCÉ A LOS 13 CAMPEONES

ACAT coronó en Iglesia a los mejores corredores del año, en las distintas categorías. En A Libre el campeón fue Cristian Castro, en B 1000 Miguel Díaz, en la D Alan Ayala, en la C Javier Quiroga, en la C Plus Javier Segura, en la D Especial Mario Sosa, en la D Plus Lucas Martín, en la E Plus Lucas Chávez, en la E Emanuel Chávez, en la G Alberto Bianchi, en Jeep Libre Mauricio Riera, en Fuerza Libre Raíl Savina y en UTV Franco Prado.