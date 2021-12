Chocó y abandonó el auto: afirman que había discutido con su mujer

Apareció el abogado del hombre que chocó un auto en la puerta de Zonda Diario y lo dejó en medio de la calle.

Un misterioso siniestro vial se dio durante la noche de este domingo en avenida España a metros de Agustin Gómez. Es que antes de las 22, un auto Peugeot 208 chocó a un auto Renault Clío que estaba estacionado en la puerta de Zonda Diario.

Según un testigo, el conductor se bajó trató de sacar el auto y no pudo, entonces lo dejó en medio de la calle y se fue.

Lo llamativo es que el Peugeot tiene un fuerte golpe en la parte delante derecha y el Clío, que fue movido varios metros de donde estaba estacionado, tiene un daño menor. Los policías que investigan el caso, creen que el auto ya venía chocado.

El Clío pertenece a un trabajador de Zonda Diario que estaba trabajando dentro del edificio del Diario.

Luego del choque, apareció Franco Marchese, un hombre que afirmó ser abogado del hombre que chocó u huyó. Contó que “estaba en estado de nerviosismo porque venía de una leve discusión con la señora y venía un poco distraído, tuvo el inconveniente de chocar a otro vehículo. Por su estado de nerviosismo decidió llamarme a mi que soy su abogado de toda la vida”.

Este medio le preguntó si había sido solo un choque, el abogado dijo que si. Lo llamativo es que el Peugeot está muy dañado y el Clío tiene daños menores. Aseguró que como no hay heridos no tienen que hacerle el control de alcoholemia y no quiso dar el nombre de su defendido.

Tampoco sabía sobre los rayones que decían “hijo de puta” al rededor de todo el auto.