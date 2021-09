Chino Navarro cuestionó las renuncias de ministros K: “Es un error”

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, consideró hoy que la decisión de los ministros que responden a Cristina Kirchner de poner a disposición su dimisión es “un error” ya que a su entender “no se renuncia ni se apuntala a un Gobierno operando en los medios”.

“Más allá de la sana intención de la decisión, me parece un error. No se renuncia ni se apuntala un gobierno operando en los medios”, fustigó en declaraciones a la prensa.

La derrota electoral del Frente de Todos el domingo pasado en las PASO detonó la bomba interna y desde el kirchnerismo buscan forzar cambios en el Gabinete de Alberto Fernández, quien en principio le manifestó a su entorno que tiene intenciones de cambiar nombres en su equipo de trabajo.

En este contexto, ministros como Wado de Pedro, Martín Soria, Jorge Ferraresi, Roberto Salvarezza, Tristán Bauer y Juan Cabandié, y otros funcionarios cercanos a Cristina Kirchner como Luana Volnovich y Fernanda Raverta presentaron pusieron a disposición su renuncia.

Cerca de Alberto Fernández denuncian que se trata de una suerte de extorsión para torcer la voluntad del presidente y generar reemplazos en el Gabinete.

“Lamento mucho que compañeros que valoro, quiero y respeto mucho hayan tomado esta decisión, seguramente empujados por las más nobles intenciones, pero me parece que le hacen daño al Gobierno y sobre todo a la Argentina”, sentenció Navarro. .

Según el referente del Movimiento Evita, “cuando no hay acuerdo” entre los dirigentes políticos hay que “seguir dialogando” antes de hacer maniobras de presión “porque no está en juego el interés de un ministro, de un espacio, de una agrupación o del 2023” sino que “está en juego el destino de miles de argentinos que la están pasando mal y como gobierno tenemos que estar a la altura de las circunstancias”