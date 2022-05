Chimbas y CAME firman convenio para el Centro Comercial a Cielo Abierto

Será el primero en su tipo en la provincia, estará ubicado sobre calle Mendoza entre Benavidez y Centenario y se cristaliza tras el acuerdo firmado por la Municipalidad de Chimbas, CAME y la Federación Económica de SJ.

Escribe: Omar Andrada

El departamento de Chimbas tendrá el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la provincia y también el primero que se aprueba en el país desde que se inició la pandemia de Covid – 19.

Ayer se firmó el convenio entre la CAME, la Federación Económica de San Juan y la Municipalidad de Chimbas, según lo confirmó a Zonda Diario, Dino Minozzi, el titular de la federación.

“Es un convenio entre obras y una estrategia comercial del departamento que va desde promociones hasta el ordenamiento de los comercios, gastronomía, iluminación, un conjunto de cosas que comenzaría a funcionar a partir de junio”, aseguró Minozzi acerca de ésta modalidad, que si bien es cierto ya existen 150 en todo el país, será el primero en San Juan y se extenderá sobre Mendoza, entre Benavidez y Centenario.

Además, Minozzi agregó que están muy avanzadas las gestiones para firmar convenios también con Capital y Santa Lucía.

Del acto participaron Fabián Castillo, vicepresidente de CAME, Fabián Carlos Tarrío, director del Sector CAME – Comercio y Servicios.

Fabián Gramajo, el intendente de Chimbas expresó: “firmamos el convenio para la asistencia técnica y capacitación para construir el tan esperado Centro Comercial a Cielo Abierto en nuestro querido Chimbas, el primero en su clase que se construirá en el país luego de haber atravesado una pandemia”.

Amplió que “este nuevo espacio, cuya identidad será única, reflejará dos características bien chimberas: el espíritu de trabajo y de crecimiento, realzando al sector comercial como uno de los pilares fundamentales que motoriza la economía y genera nuevas fuentes laborales”.

y remató en sus redes sociales: “Estoy muy feliz de saber que este gran sueño pronto será una realidad que transformará la vida de todos y todas”

Premio Joven Empresario Sanjuanino

Por otro lado, La Federación Económica realizará hoy la tercera edición del Premio Joven Empresario Sanjuanino, desde las 19,30 en el Club Social.

“Se realiza en el marco de un concurso nacional que lo organiza CAME Joven y el referente o ganador sanjuanino luego compite a nivel nacional en el mes de septiempre”, contó a Zonda Diario, Federico Valiente, presidente de CAME Joven San Juan.

En el acto de entrega de premios, reconocimiento y anuncio estará presente Emmanuel López, coordinador nacional de CAME Joven.