“Chichón” Hernández festeja por dos en el Teatro Municipal

El músico celebra 60 años de vida y sus 40 años con la música. Habrá artistas invitados sorpresa. Confiesa que lo más difícil fue seleccionar la lista de canciones. La cita será el viernes 15 de octubre desde las 22 horas.



El viernes 15 de octubre en el Cine Teatro Municipal de Capital desde las 22 horas, Luis “Chichón” Hernández celebrará por dos: 60 años de vida y sus 40 años con la música.

El músico cuenta que este concierto lo viene preparando desde 2019 pero por razones obvias no se pudo hacer. “Este año se empezaron a dar las condiciones, todos los planetas se alinearon y empezamos a trabajar”.

Confiesa que lo más difícil fue seleccionar la lista de canciones. “Si tuviera que decir cuáles son las canciones de mi vida tendría que estar cantando cuatro horas pero no se puede, eso nos ha limitado un poco, muchas canciones quedaron afuera”.

“Festejo 60 años de vida y 40 de música que en realidad son más. Voy a tocar las canciones compuestas por mí antes de ser una persona conocida en el ambiente,

voy a hacer canciones de Totem, del grupo La Gente compuestas junto a Juan Carlos Rubio, habrá canciones posteriores y un grupo pequeño de canciones que no son mías pero que me marcan de alguna manera, ya sea porque las escuché de niño o porque me motivaron en mis comienzos con la música”.

“Vamos a grabar y editar un video, uno no sabe lo que puede proyectar este concierto. Muchas son canciones que no volví a cantar desde hace 35 años, algunas desde la década del ’70. Es importante para mí reencontrarme con un show musical. La magia de cantar en un teatro, me pongo a pensar y se me ponen los nervios de punta. Una cosa eran los nervios a los 20 o a los 30 y otra cosa son a los 60”, señala el conductor de “Momentos” por la pantalla de Zonda TV, los miércoles a las 22.30.

Acompañarán al músico Marcelo Díaz en teclados y voces, Jacky López en el bajo, Carlos Santana en guitarra y Nano Salas en batería. Habrá también músicos invitados sorpresa.

Las entradas están en venta en la boletería del Teatro por las mañanas (ex Cine Estornell frente Plaza 25).

