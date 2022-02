Chau burbujas: así serán las clases presenciales en SJ

Chau burbujas. Las autoridades locales participaron de la presentación de “Aulas Seguras”, el protocolo nacional para el inicio de las clases presénciales.

Uno de los lineamientos que establece el nuevo protocolo “Aulas Seguras” es la eliminación de las burbujas, manteniendo el barbijo, la ventilación cruzada, la higiene y limpieza regular de los ambientes y mantener la adecuada higiene de manos.

La escuela deberá recabar información sobre la vacunación contra el COVID-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional

Otro de los ítems contemplados es la Asistencia Cuidada, mediante la cual ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente

Si los síntomas no son compatibles con Covid-19, luego de 24 horas sin presentarlos, puede volver a la escuela.

Ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto, así como las medidas ante contactos estrechos, según la condición de vacunación, entre otros puntos.

Recomendaciones para garantizar 190 días de presencialidad plena, segura y continua: